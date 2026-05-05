Vigo se suma a la fiebre de las cheesecakes con una nueva apertura: "Cremosas, intensitas y sin remordimientos"

El fenómeno gastronómico que arrasa en toda España llega por fin a Vigo. En la ciudad abrirá un local dedicado en exclusiva a las cheesecakes: Ohh Cheesecake.

"Vigo, prepárate… porque esto no es un postre. Es una experiencia", aseguran desde sus redes sociales.

Según explican, se trata de la única tienda física de cheesecakes de la ciudad. Hasta ahora, operan a través de plataformas de reparto como Glovo, Uber Eats y Just Eat, además de un punto de venta en Tomás Alonso 19 (Vinoteca Bouquet).

La fecha oficial de apertura y la ubicación del nuevo establecimiento todavía no han sido desveladas, aunque se anunciarán a lo largo de esta semana. Desde la marca adelantan que durante la inauguración habrá sorpresas, regalos y abundantes cheesecakes.