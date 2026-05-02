El restaurante de Vigo que presume de ser la primera 'carpacciería' de España y destaca por sus menús con pasta

La gastronomía italiana está repleta de secretos. Clásicos como la pizza y la pasta se encuentran en cada rincón de todas las ciudades del España, pero pocas pueden presumir de tener la primera 'carpacciería' del Estado y una de las únicas de Europa.

Vigo sí puede. Un honor concedido gracias al duro y sacrificado trabajo de los dueños de Team Carpaccio, Jeraldine Silva y Francisco Atella. Esta joven pareja de origen venezolano abrió este restaurante situado en la calle República Arxentina, a la altura del número 19.

Su travesía en el mundo de la gastronomía comenzó hace diez años en su país natal. "Nosotros ya teníamos este negocio en Venezuela, que lo creamos con 21 años", recuerda la hostelera, hija de cocinero. Los fogones también discurren por la sangre de Francisco, ya que su familia es de origen italiano y tenían experiencia en el sector.

"En un cumpleaños de Francisco, el papá le hizo un carpaccio. Allí estaba mi papá, que dijo: 'está buena la idea para que los dos vendan carpaccio'", afirma la encargada de sala. Así, con apenas un año de noviazgo, dieron pistoletazo de salida a un negocio que les cambiaría la vida.

Al principio trabajaron en las mismas ferias gastronómicas que sus progenitores, en fin de semana. Más tarde añadieron la opción "delivery", de lunes a viernes, y el éxito fue tal que dieron el paso definitivo: abrir un local físico. Pero el Covid se cruzó en su camino y tuvieron que cerrar al cabo de un año.

La dura vida del migrante

Con un nudo en la garganta, Jeraldine explica cómo decidieron mudarse a Galicia: "Durante pandemia, videollamadas, todo el mundo en casa... Hablamos con la hermana de Francisco, que acababa de llegar a Vigo y nos decía: 'Terminen todo allá, cierren todo, empaquen todo en maletas y vénganse'".

Aprovechando que Francisco tenía pasaporte italiano, se casaron y cogieron el primer avión hacia la ciudad olívica. "Imagínate que nos casamos y después fue el anillo. Todo fue al revés, porque fue todo rápido", afirma la hostelera, que apenas seis meses más tarde de aquella llamada ya estaban en Galicia instalados.

El primer año fue pura supervivencia: encontrar un piso, trabajar de lo que sea y establecerse. Francisco fue repartidor de JustEat en bicicleta. Ahora bien, "siempre con el enfoque de los carpaccios", aseguran a Treintayseis esta joven pareja hostelera, que pronto decidió abrir su primer negocio: un obrador de salchichas italianas.

Team Carpaccio, en la calle República Argentina de Vigo Treintayseis

"La visión era vender al por mayor a la hostelería, los picadillos para simplificarle la cocina al sector. Pero ya tenían sus distribuidores", recuerda Francisco, que explica que en 2022 tuvieron la oportunidad de participar en el mercadillo de Navidad de la Alameda. Ya con los carpaccios como su producto estrella, tampoco obtuvieron los resultados deseados.

Jeraldine y Francisco tenían la intención de dar a conocer su producto como lo hicieron en Venezuela, a través de una feria gastronómica. Pero el concepto de los mercados de Navidad es completamente opuesto a los eventos de su país natal, ya que el cliente "no va por degustar comida diferente".

La primera 'carpacciería' de España

El obrador de salchichas, ubicado en las inmediaciones de Balaídos, se acabó reconvirtiendo en un despacho de pan y periódicos. Así consiguieron mantenerse a flote y comenzar en el centro de Vigo su verdadera apuesta gastronómica: la primera 'carpacciería' de Vigo.

Realizaron una reforma "muy grande", ya que el local de República Arxentina donde se encuentra el restaurante era una óptica. Tras horas y horas de trabajo e ilusión, lograron abrir Team Carpaccio en abril de 2023 y dieron a conocer el carpaccio a los vigueses, una "carne cortada muy fina" con "gran variedad", como una pizza.

Interior de Team Carpaccio Treintayseis

Los inicios tampoco fueron sencillos: "Estuvimos a punto de cerrar el año pasado", admiten Francisco y Jeraldine, desde su negocio, que ya cuenta con tres años de vida. Los hosteleros aseguran que la experiencia del cliente era "gratificante", pero "no era constante".

"Igual venía una pareja que la chica le gustaba mucho el carpaccio, pero el chico decía que no se iba a llenar y que no comía crudo. Entonces eso dañaba la venta", incide Jeraldine, que añade que muchos clientes venían solos. En consecuencia, decidieron expandir el negocio y añadir otra oferta a su carta.

Pizza, focaccia o, incluso, poke fueron algunos de los productos que ofrecieron para remontar el vuelo de Team Carpaccio. "Poco a poco hemos ido como innovando y ahora lo que realmente pegó fueron las pastas", asegura Francisco, encargado de la cocina.

Las buenas reseñas, el trabajo constante de Jeraldine y Francisco, y su apuesta por menús del día de pasta y carpaccio han conseguido consolidar este negocio, que parecía abocado al cierre. Ahora, son un punto de referencia y de calidad en pleno centro de la ciudad, con una oferta única, fresca, sabrosa y variada.