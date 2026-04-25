El barrio vigués de Teis acoge su gran fiesta gastronómica: callos a 7,5 euros y churrasco para dos por 16

El barrio vigués de Teis celebra este fin de semana la cuarta edición de la Festa dos Callos, una cita gastronómica que volverá a llenar el Parque de Riouxa de platos tradicionales y mucha música.

Hasta este domingo, vecinos y visitantes podrán degustar raciones de callos por 7,5 euros, churrasco para dos personas por 16 euros y tapa de pulpo por 14 euros. Además, la programación combinará gastronomía popular con actuaciones musicales y animación.

El sábado 25, la programación festiva arrancará a las 12:30 horas con la actuación musical de Eche o que hai. Ya por la tarde, a las 18:30 horas, habrá animación infantil con Animar-T, y la jornada se cerrará a las 22:30 horas con el concierto del grupo de rock Leira Rock.

El domingo 26 será la última jornada de la fiesta, en la que la degustación se prolongará hasta las 16:00 horas. La música tradicional también tendrá protagonismo desde las 12:30 horas, con la actuación de la formación Anaquinos.