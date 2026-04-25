Imagen de archivo de un plato de callos

Imagen de archivo de un plato de callos Shutterstock

Ofrecido por:

GastroVigo

El barrio vigués de Teis acoge su gran fiesta gastronómica: callos a 7,5 euros y churrasco para dos por 16

El parque de la Riouxa celebra durante este fin de semana la IV edición de la Festa dos Callos

Podría interesarte: Un clásico de la cocina tradicional cumple 26 años en Vigo: "Aquí no buscamos lujos, sino buena comida"

Publicada

El barrio vigués de Teis celebra este fin de semana la cuarta edición de la Festa dos Callos, una cita gastronómica que volverá a llenar el Parque de Riouxa de platos tradicionales y mucha música.

El restaurante de Vigo que hace de la brasa su estrella

Hasta este domingo, vecinos y visitantes podrán degustar raciones de callos por 7,5 euros, churrasco para dos personas por 16 euros y tapa de pulpo por 14 euros. Además, la programación combinará gastronomía popular con actuaciones musicales y animación.

El sábado 25, la programación festiva arrancará a las 12:30 horas con la actuación musical de Eche o que hai. Ya por la tarde, a las 18:30 horas, habrá animación infantil con Animar-T, y la jornada se cerrará a las 22:30 horas con el concierto del grupo de rock Leira Rock.

El domingo 26 será la última jornada de la fiesta, en la que la degustación se prolongará hasta las 16:00 horas. La música tradicional también tendrá protagonismo desde las 12:30 horas, con la actuación de la formación Anaquinos.