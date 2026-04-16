El nuevo restaurante de Vigo que enamora con su cocina tradicional y moderna en Bouzas

Las secuelas no suelen funcionar en el cine, pero sí en la gastronomía viguesa. De la mano del dueño de Trepia Gastronomía abrió hace cinco meses en Bouzas un nuevo local, con el que ya conquista a la villa marinera y al barrio de Coia con su cocina tradicional y moderna.

Ubicado en el número 29 de la calle Camilo Veiga y bajo el nombre de Vacaloura, Pedro Méndez ha acercado a sus clientes de Bouzas y alrededores su innovadora propuesta que tan bien funciona en el centro de Vigo.

"Siempre tuvimos ganas de montar otro local, de crecer. Surgió la oportunidad de montarlo aquí en Bouzas, que es un barrio un poquito de moda y a lo local", afirma el gerente de Vacaloura: "Este era uno de los nombres que habíamos elegido para el del centro. Decidimos otro, pero a la segunda entró".

Como sucede en Trepia, Vacaloura no es un restaurante de comida tradicional al uso. "Usamos productos tradicionales de siempre, pero le damos una vuelta", explica Pedro, que señala que el local de Bouzas tira por productos "más comunes".

Pedro y Manu, de Vacaloura Treintayseis

Zorza, tortilla o calamares son algunos de los clásicos de Vacaloura, platos a los que le Pedro y su cocinero, Manuel Veiga, le dan su "toque personal". "Esta es nuestra seña de identidad", resume el gerente de Trepia.

Bouzas, barrio de moda

El nuevo paseo ha situado a Bouzas como uno de los lugares de referencia de vigueses y viguesas para disfrutar del buen tiempo. Ser un barrio de moda incita a los hosteleros de la ciudad a abrir locales en la zona.

Este movimiento se concentra en el casco vello de la antigua villa marinera y en el paseo. Allí no se ubica Vacaloura, sino en la calle Camilo Veiga, prácticamente la frontera que separa Bouzas del barrio de Coia.

"Muchos de los restaurantes se van más abajo, esta zona no mola. (...) Aquí va a ser más complicado crecer, pero bueno, poco a poco, con el boca a boca", afirma Pedro, que señala que muchos de los clientes de Trepia que viven en Bouzas y alrededores se acercan ya directamente a Vacaloura.

Interior de Vacaloura Treintayseis

"La gente no quiere desplazarse para el centro. No puedes beber un vinito ni nada por el tema del coche. Pues ahora ya se queda por aquí", explica el hostelero vigués, que recuerda que tanto él como su equipo son de Coia y, por tanto, el restaurante ahora les queda más cerca de casa.

¿Qué ofrece Vacaloura?

Como sucede en Trepia, el menú del día es uno de los grandes atractivos de Vacaloura. "Sea poca o mucha, pero gente siempre tenemos", afirma Pedro, que asegura que no están "atados a ningún plato" y tratan de fusionar y crear nuevas experiencias para sus clientes.

La carta está diseñada para compartir: "No tenemos una carta diferenciando primeros y segundos". En ella, se pueden tanto tapas como platos "más contundentes", que resaltan por tener la gastronomía tradicional gallega y sus productos como base.

Calamares, croquetas, costilla o tortilla son algunos de los platos más demandados, así como el padthai, los tacos o el risotto. "Mezclamos un poquito de todo, hacemos básicamente lo que nos da la gana", afirma Pedro, que asegura que si se les "ocurre un plato" cambian la carta.

Costilla de Vacaloura Treintayseis

"Llevamos cinco meses y ya la cambiamos una vez", recalca. Y es que el objetivo de Vacaloura es que las ideas surjan y romper con la monotonía del día a día. Situación similar sucede en la oferta líquida, ya que van comprando los vinos que les apetece: "Es más divertido".

De electricista a hostelero de renombre

La hostelería no siempre fue el oficio de Pedro. Natural de Coia, empezó a trabajar como electricista, con el objetivo de ahorrar y conseguir "entrar en cocina".

Lo consiguió y estuvo trabajando en "unos cuantos" restaurantes de la ciudad hasta que decidió abrir Trepia. "Yo no había trabajado en cocina nunca, pero siempre me gustó y hubo un día que dije: 'Si me gusta, ¿por qué no?'", relata el dueño de Vacaloura.

"Sabe Dios dónde acabaremos", añade Pedro, que reconoce que regentarun restaurante "es complicado", especialmente el papeleo. "Me metí y ahora a apechugar. Hasta que dure y, si no, otra cosa mariposa", añade, a la vez que asegura que si ha montado los restaurantes es porque quiere y está "contento" con ellos.