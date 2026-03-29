Dónde comer en Vigo, según la influencer Iria Pereira, 'Meigalega'

Iria Pereira o, lo que es lo mismo, "Meigalega", es uno de esos perfiles en los que prima la calidad del contenido. En este caso, la viguesa abandera los mejores planes o locales para vivir y disfrutar la ciudad.

La creadora de contenido aboga por compartir sus experiencias en aquellos establecimientos que acaban de abrir, que resultan novedosos y atractivos por estar a la vanguardia o destacar en ella, pero también por ofrecer a sus seguidores buenos menús por precios más que aceptables, teniendo en cuenta todos los bolsillos.

Iria Pereira es una de las fundadoras, además, de la marca gallega Salitre, en donde se pueden encontrar pendientes, pulseras o collares de acero inoxidable, y que se ha hecho un hueco en la milla de oro viguesa: La Rúa do Príncipe.

En Treintayseis hemos querido contar con la opinión de una auténtica experta en eso del "lifestyle" vigués que, además, habla desde una experiencia más que contrastada. Con todo, admite que no le ha sido fácil decantarse tan solo por unos pocos, habiendo una estupenda oferta gastronómica como la que hay en Vigo.

Dónde desayunar

La Maniere - Rúa Tomás A. Alonso, 59, Freixeiro, 36208 Vigo, Pontevedra

El Club del Café - Rúa Velázquez Moreno, 24, Santiago de Vigo, 36202 Vigo, Pontevedra

Hiday - Calle Dr Cadaval, 5, bajo, Santiago de Vigo, 36202 Vigo, Pontevedra

Para un buen desayuno, Iria elige "La Maniere" porque "está todo increíble de rico" y el ambiente del local es "muy tranquilo y relajado". Por contra, si solo hay tiempo para un café rápido o un matcha, una de las bebidas más en tendencia, la creadora de contenido se queda con El Club del Café o Hiday.

Dónde tomar el vermú

Ley Seca - Rúa Cesteiros, 11, 36202 Vigo, Pontevedra

La Marciana - R. de Rosalía de Castro, 41, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Aunque cualquier momento del año es bueno para tomarse un vermú, lo cierto es que se acerca la mejor temporada para hacerlo: La primavera y el verano. Y es que disfrutar de una terraza al sol, en compañía de los amigos y con el mar de Vigo al fondo no tiene precio.

Para ello, "Meigalega" se queda con Ley Seca "porque tiene muchísima variedad" y es un local en el que existe "un gran conocimiento" sobre los vermús. También quiere mencionar aquí La Marciana "porque un vermú al sol en su terraza no falla".

Dónde comer

Centeno - Praza Estación, 1, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

El Gabinete - Rúa do Doutor Cadaval, 27, Santiago de Vigo, 36202 Vigo, Pontevedra

El Bar - Rúa do Doutor Cadaval, 11, Santiago de Vigo, 36202 Vigo, Pontevedra

Dada su condición vegetariana, la viguesa opta por El Centeno, del chef lucense afincado en la ciudad olívica Rafa Centeno. "Allí tengo muchísimas opciones y están todas buenísimas", dice.

Con todo, si el tiempo para comer escasea, Iria se decanta por un pintxo de tortilla en El Gabinete o un menú en El Bar "porque me arreglan el día".

Dónde merendar

Arrecende - R. de Pizarro, 25, Santiago de Vigo, 36204 Vigo, Pontevedra

Siempre hay un buen motivo para brindar, ¡o para merendar! Y, en el segundo caso, "Meigalega" se va hasta el centro de Vigo y, concretamente, hasta Arrecende. "El sitio es genial, las meriendas son riquiñas, y las chicas son encantadoras", cuenta a Treintayseis la creadora de contenido.

Dónde tomar un vino

75cl - R. México, 15, Santiago de Vigo, 36204 Vigo, Pontevedra

La Vendimia - Rúa de Sanjurjo Badía, 97, Teis, 36207 Vigo, Pontevedra

"Sin duda el 75cl, porque controlan muchísimo de vinos, siempre los explican y puedes probar vinos diferentes", cuenta Iria sobre este local, sin dejar de lado La Vendimia, en Teis, "porque Marcos es encantador y siempre presta tomar un vino allí".

Dónde cenar

Nikko - R. México, 10, Bajo, Santiago de Vigo, 36204 Vigo, Pontevedra

Guayra - Camiño Subida a Madroa, 13, 36320 Chapela, Pontevedra

Para la cena, Iria apuesta por Nikko Espacio Gastronómico, un lugar en el que se toman la molestia de adaptar los menús a la opción vegetariana, logrando, según la influencer, un gran resultado. Lo anterior sin desmerecer a la Guayra, que es "más tradicional" y "tiene unas vistas increíbles".

Dónde tomar una copa

El Corbatas - Rúa Chao, 11, 36202 Vigo, Pontevedra

Para tomar una copa, Iria se va hasta el casco vello, concretamente, a uno de los locales más versátiles de la zona: El Corbatas. Y es que la creadora confiesa que ahora es más "de tardeo" por lo que este local hostelero "se adapta a todo".