Dónde comer en Vigo, según el cantante Adrian Timms

La música de Adrian Timms fue, durante un tiempo, una de las mejores bandas sonoras para los que paseaban por la ciudad. Dio sus primeros pasos en la calle, como "músico ambulante", regalando versiones y temas propios al que se paraba a escucharle.

Tras una década afincado en Vigo, ha sido capaz de construirse una carrera musical y un nombre dentro de la escena local, y de pasar de la guitarra a una banda completa y, después, a convertirse en un hombre orquesta gracias a los loops.

Pero hoy no pasa por Treintayseis para hablar de música, sino de gastronomía. Le hemos pedido que nos dibuje una ruta por sus locales favoritos de la ciudad para disfrutar de todas las comidas del día. Y este es el resultado.

Para desayunar

Algunos de los platos especiales de La Cuca. @lacucavigo

Adrian reconoce que no se le da "demasiado bien" madrugar, así que se le pasa "la hora reglamentaria del desayuno" y, "como buen inglés", nos lleva directamente al brunch. En este caso son tres los seleccionados, que tienen en común que se puede "ir con el peludo": La Cuca, Tintico, Lola y Lia

Para tomar el aperitivo

A la hora del aperitivo, son varias las opciones. Desde las "empanadas variadas y muy gallegas" del Barril, hasta "el mejor pulpo de Vigo", como le descubrió Carlos Veleiro, en el Polbo Bar, una de sus "paradas obligatorias". O en La Cultural: "Unas patatitas de boniato o tacos acompañado de una caña".

Para comer

Pomodoro

El británico advierte que, "como músico emergente", aprecia mucho "un buen menú del día". Así que destaca el Pomodoro, con platos "contundentes" que si no se acaban se pueden llevar para cenar y donde, además, "todos son majísimos".

Hacia Samil, el Umi Sushi: "Me parece brutal para hartarte de probar cosas diferentes por un precio más que razonable. Pido siempre pato, gambitas y todo lo que lleve salmón".

Por último, las pizzas al horno de leña de Valentino, a domicilio. "Desde que las descubrí, no hubo vuelta atrás", asegura, además de que no tiene ni que pensar: "Barbacoa mediana".

Para merendar

Bar Dorneiros

Como no es demasiado de dulces, nos vamos con Adrian a tomar "una buena cañita con un acompañante salado". Para esto, recomienda el Bar Dorneiros, "que muchos ni siquiera saben que se puede entrar en esa zona del puerto". Allí, caña de Estrella, barcos pesqueros y "una buena tapita de mejillones". "Además, mi amigo Alberto suele pinchar música de un tal Eidrien Timz...".

Otra opción es un clásico, la tapa de tortilla del Carballo, y para reuniones "con gente de la industria musical", elige "unas cañas bien tiradas de bodega" en La Tita Rivera.

Para cenar

A Regueifa Treintayseis

A la hora de cenar, la primera elección es gastronómica, pero también musical. En La Mafia Se Sienta A La Mesa, donde "todo está riquísimo" y porque "hay buena música en directo todos los miércoles a las 21:00 horas". "El músico residente canta muy bien y tiene un repertorio de temazos… Creo recordar que también es el Timms ese...", revela.

Allí, aunque asegura que le queda "bastante por probar" de la carta, su favorito es "el Quadrato de perdiz en salsa de boletus y trufa".

Tirando de recuerdos, nos lleva a donde tomó su primera comida en Vigo: el Bocateo, con "un pan riquísimo". Y A Regueifa, que "nunca falla".

Para tomar una copa

Aquí, el músico afincado en Vigo hace un alegato en favor de la buena música, la mejor acompañante de una buena copa, por lo que recomienda "cualquier sala de conciertos, además de todos los míticos de Churruca". Profundizando más, el "encanto bohemio" del Mais Palá y del Café Uf y el "ambiente y buen rollo" de La Juakina.

Pero de nuevo "barre para casa": El Bocana, donde todos los sábados a las 21:00 horas "seguramente te encuentres al británico-vigués Adrian Timms dándolo todo como previa de la Jam de medianoche 'Piano Bar'".