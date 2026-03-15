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Dónde comer en Vigo, según el cantante Adrian Timms
El británico, afincado en la ciudad desde hace una década, hace un repaso de sus locales favoritos para las diferentes comidas del día para 'Treintayseis'
Más recomendaciones: Dónde comer en Vigo, según la ganadora de La Voz Antía Pinal
La música de Adrian Timms fue, durante un tiempo, una de las mejores bandas sonoras para los que paseaban por la ciudad. Dio sus primeros pasos en la calle, como "músico ambulante", regalando versiones y temas propios al que se paraba a escucharle.
Tras una década afincado en Vigo, ha sido capaz de construirse una carrera musical y un nombre dentro de la escena local, y de pasar de la guitarra a una banda completa y, después, a convertirse en un hombre orquesta gracias a los loops.
Pero hoy no pasa por Treintayseis para hablar de música, sino de gastronomía. Le hemos pedido que nos dibuje una ruta por sus locales favoritos de la ciudad para disfrutar de todas las comidas del día. Y este es el resultado.
Para desayunar
- La Cuca Brunch -R. de García Barbón, 27, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra y Av. de Castrelos, 34 Interior, Coia, 36210 Vigo, Pontevedra
- Tintico - Rúa das Teixugueiras, 16, portal 5, 36212 Vigo, Pontevedra
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Adrian reconoce que no se le da "demasiado bien" madrugar, así que se le pasa "la hora reglamentaria del desayuno" y, "como buen inglés", nos lleva directamente al brunch. En este caso son tres los seleccionados, que tienen en común que se puede "ir con el peludo": La Cuca, Tintico, Lola y Lia
Para tomar el aperitivo
- A Tapa do Barril - R. López Mora, 63, Freijeiro, 36211 Vigo, Pontevedra, Praza Porta do Sol, 4, 36202 Vigo, Pontevedra y Rúa Policarpo Sanz, 27, 36202 Vigo, Pontevedra
- Polbo Bar - Praza da Constitución, 10, 36202 Pontevedra
- La Cultural - Arenal, 40, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra
A la hora del aperitivo, son varias las opciones. Desde las "empanadas variadas y muy gallegas" del Barril, hasta "el mejor pulpo de Vigo", como le descubrió Carlos Veleiro, en el Polbo Bar, una de sus "paradas obligatorias". O en La Cultural: "Unas patatitas de boniato o tacos acompañado de una caña".
Para comer
- Pomodoro - Rúa Severo Ochoa, 2, 36202 Vigo, Pontevedra
- Umi Sushi Samil - Av. Samil, 57, 36212 Vigo, Pontevedra
- Pizzería Valentino - R. de García Barbón, 121, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra
El británico advierte que, "como músico emergente", aprecia mucho "un buen menú del día". Así que destaca el Pomodoro, con platos "contundentes" que si no se acaban se pueden llevar para cenar y donde, además, "todos son majísimos".
Hacia Samil, el Umi Sushi: "Me parece brutal para hartarte de probar cosas diferentes por un precio más que razonable. Pido siempre pato, gambitas y todo lo que lleve salmón".
Por último, las pizzas al horno de leña de Valentino, a domicilio. "Desde que las descubrí, no hubo vuelta atrás", asegura, además de que no tiene ni que pensar: "Barbacoa mediana".
Para merendar
- Bar Dorneiros - Av. da Beiramar, 2E, 36202 Vigo, Pontevedra
- Bar Carballo - Rúa de Manuel Núñez, 3, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra
- La Tita Rivera - Rúa de Manuel Núñez, 3, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra
Como no es demasiado de dulces, nos vamos con Adrian a tomar "una buena cañita con un acompañante salado". Para esto, recomienda el Bar Dorneiros, "que muchos ni siquiera saben que se puede entrar en esa zona del puerto". Allí, caña de Estrella, barcos pesqueros y "una buena tapita de mejillones". "Además, mi amigo Alberto suele pinchar música de un tal Eidrien Timz...".
Otra opción es un clásico, la tapa de tortilla del Carballo, y para reuniones "con gente de la industria musical", elige "unas cañas bien tiradas de bodega" en La Tita Rivera.
Para cenar
- La Mafia Se Sienta A La Mesa - Rúa de Manuel Núñez, 3, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra
- Bocateo - Rúa Méndez Núñez, 5, 36202 Vigo, Pontevedra
- A Regueifa - Rúa San Vicente, 1, 36202 Vigo, Pontevedra
A la hora de cenar, la primera elección es gastronómica, pero también musical. En La Mafia Se Sienta A La Mesa, donde "todo está riquísimo" y porque "hay buena música en directo todos los miércoles a las 21:00 horas". "El músico residente canta muy bien y tiene un repertorio de temazos… Creo recordar que también es el Timms ese...", revela.
Allí, aunque asegura que le queda "bastante por probar" de la carta, su favorito es "el Quadrato de perdiz en salsa de boletus y trufa".
Tirando de recuerdos, nos lleva a donde tomó su primera comida en Vigo: el Bocateo, con "un pan riquísimo". Y A Regueifa, que "nunca falla".
Para tomar una copa
- Mais Palá - Rúa San Vicente, 1, 36202 Vigo, Pontevedra
- Café UF - Rúa do Pracer, 19, 36202 Vigo, Pontevedra
- Bar La Juakina - Rúa do Pracer, 19, 36202 Vigo, Pontevedra
- Bocana Pub - R. Pablo Morillo, 7, 36201 Vigo, Pontevedra
Aquí, el músico afincado en Vigo hace un alegato en favor de la buena música, la mejor acompañante de una buena copa, por lo que recomienda "cualquier sala de conciertos, además de todos los míticos de Churruca". Profundizando más, el "encanto bohemio" del Mais Palá y del Café Uf y el "ambiente y buen rollo" de La Juakina.
Pero de nuevo "barre para casa": El Bocana, donde todos los sábados a las 21:00 horas "seguramente te encuentres al británico-vigués Adrian Timms dándolo todo como previa de la Jam de medianoche 'Piano Bar'".