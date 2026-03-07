El restaurante de Vigo con las tapas asiáticas más artesanales de la ciudad Treintayseis / Cedidas

Locales de ramen, sushi e, incluso, barbacoa coreana han inundado Vigo desde que Omichi dio sus primeros pasos en Churruca tras la pandemia. La gastronomía asiática ha triunfado en cada rincón de la ciudad olívica, desde Samil al Calvario, pasando por el Casco Vello.

La proliferación de modernos y exóticos locales ha triunfado especialmente en el centro de Vigo. Es allí, entre el puerto, el Berbés y el Casco Vello donde los dueños del primer y más auténtico restaurante de ramen de la ciudad han establecido su nuevo local.

Bajo el nombre de Konvini, Laura y Mauro han vuelto a apostar por la gastronomía japonesa como el denominador común de su carta. Ubicado en el número 10 de la calle Teófilo Llorente, se alejan de la rutina del ramen para ofrecer tapas asiáticas, una opción más creativa.

"Konvini está inspirado en las Konbini que se llevan mucho en Japón. Son como un 24 horas, convenience stores, en inglés", explica Laura. La idea del proyecto es ofrecer platos para comer en el local, así como tener "una especie de tienda de nuestros productos".

Konvini Treintayseis

Laura y Mauro abrieron este restaurante en noviembre, tras cerrar el Omichi de O Fragoso por problemas con la propiedad. "Todavía estamos en ello, evolucionando", apunta la jefa de sala, que asegura que "a todo el mundo le está gustando bastante, es diferente".

Del Circo del Sol a Vigo

Laura y Mauro se conocieron trabajando para el Circo del Sol. Fueron despedidos durante la pandemia, debido al cierre de fronteras y la imposibilidad de celebrar este show. Entonces, Mauro decidió volver a su ciudad natal, Vigo, y abrir un restaurante.

"Viví como dos años en Japón y, cuando volví, vi que no había ningún sitio donde comer ramen", explica el cocinero sobre su desembarco en Vigo. Aunque la primera idea no fue Omichi Ramen, sino crear "un pop-up en el restaurante de un colega" que "no pudo pasar".

Planta baja de Konvini Treintayseis

Una vez abierto el restaurante, no tardó en ofrecerle a Laura, madrileña de cuna, que le ayudase en esta aventura. El plan estaba claro: ofrecer recetas reales japonesas. El ramen de Omichi es uno de los más codiciados de la ciudad y, desde septiembre, llenan tanto de lunes a viernes como el fin de semana.

Elaboración 100% artesanal y cocina más creativa

Debido al éxito de Omichi y ya como socios, Mauro y Laura decidieron abrir la réplica en la Avenida do Fragoso. "No funcionó del todo. Estuvimos poco tiempo, también tuvimos problemas con el local y decidimos trasladarnos", afirma la jefa de sala de Omichi y Konvini.

Entonces, con la intención de "seguir la línea de comida japonesa" encontraron este local en Teófilo Llorente y abrieron Konvini. En este caso, no sirven ramen, sino tapas asiáticas elaboradas de forma 100% artesanal. Tienen una máquina para hacer los noodles y realizan sus encurtidos y sus propias fermentaciones "más largas".

Planta alta de Konvini Treintayseis

Además, Konvini también ofrece espacio para una cocina más creativa. Ahora mismo cuentan con una carta de mediodía, parecida a la que se puede encontrar en Omichi, y una oferta distinta para el turno de noche. "Esta está más pensada para que vaya variando cada dos meses, ir cambiando varios platos", indica Laura.

Por la mañana, destacan los noodles de tartar de atún, mayonesa de kimchi, nori y cebolleta. "Están súper buenos", confirman los hosteleros, que recuerdan que, al contrario que en Omichi, en Konvini sí que se puede reservar mesa y celebrar pequeños eventos.

La carta de noche cambiará por temporada, pero el leitmotiv es compartir platos y probar todas las opciones que preparan Mauro y su equipo. Entre los preferidos por los clientes, resaltan el kimchi, el tataki de vaca, la berenjena miso yuzu y las almejas de mantequilla gochujan.

"Todos los platos tienen muchas salsitas, entonces sí que ofrecemos pan o noodles para mezclar, completar el plato y comértelo", añade la jefa de sala, que recuerda que también están haciendo una apuesta por la bebida: sakes, whiskies y, sobre todo, vinos naturales y ecológicos de pequeños propietarios.