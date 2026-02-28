El restaurante de Vigo que ofrece la más auténtica comida mexicana: "Comes como en una casa de México"

"Álex, se está llenando la zona de mexicanos, pero nosotros estamos contigo". Esta es una de las frases de apoyo que recibe habitualmente Alejandro Durán, dueño de un céntrico restaurante que puede presumir de servir la comida mexicana más auténtica de Vigo.

El hostelero cuenta con un público fiel, aunque los inicios fueron duros. Sol Maya nació en diciembre de 2019, apenas tres meses más tarde el Covid-19 azotaba con fuerza todo el Estado. Desde Fisterra hasta La Manga del Mar Mayor, miles de restaurantes cesaron su actividad hasta nuevo aviso.

"Nos mandaban abrir, empezábamos a subir un poquito y otra vez a cerrar. Fue un poco complicado", recuerda Álex, que explica que este mismo local —ubicado en Rúa Oporto, 7— había sido ya un clásico de la comida mexicana: el Chilam Balam, que también era de su familia.

Entrada de Sol Maya Treintayseis

El hostelero vigués, nacido en México, descendiente de aquellos emigrantes de Avión (Ourense), decidió darle su toque personal al espacio, cambiarle el "rollo". "Le di alegría y mi cocina, que es por lo que me he caracterizado, son platos caseros, comida casera auténtica", asegura.

"Como en un casa de México"

Vigo ha vivido una proliferación de restaurantes mexicanos en los últimos años, al mismo ritmo que la cocina fusión y la alta cocina continuaban expandiéndose por el centro de la ciudad. Sol Maya trata de diferenciarse de todos ellos: cocina casera y un trato cercano son sus puntos fuertes.

"Aquí vienes a comer lo que darían en cualquier casa de un mexicano en México. Yo veo que todos ponen sus platos de diseño, intentan innovar o fusionar. Mi única fusión es el pan bao, que pongo cochinita pibil", explica Álex, que presume además de ofrecer raciones contundentes y de diferenciarse de las cadenas Tex-Mex.

Interior de Sol Maya Cedida

La gran parte de los productos vienen directos desde México, incluso tequilas premium y mezcales. Una autenticidad que se traslada al trato a sus comensales: "Quiero romper ese rollo de llegar a una mesa y que parezca que hay una barrera entre tú y el cliente".

Álex trata de trasladar a México a todos sus clientes. A muchos les hace ponerse el típico sombrero mexicano, pone música mexicana —desde mariachis a rock del país latinoamericano— y trata de recomendar siempre los platos que nadie se podría preparar en sus casas en Vigo. Además, el local cuenta con una entrada y una terraza espectaculares, donde disfrutar de un margarita al fresco.

Los esenciales de Sol Maya

La carta de Sol Maya repasa los clásicos de la gastronomía mexicana. Los nachos Maya es una de las especialidades de casa, preparados con queso cheddar, guacamole casero, chili con carne y nata. "Es un plato en condiciones", afirma Álex

También destaca la tostada de cochinita, el pozole, las quesadillas fritas, los tacos de bistec con queso y la gringa de pastor: "Es una tortilla de trigo con queso fundido por abajo, frito por arriba, con la carne adobada hecha al trompo".

Plato de nachos Maya Cedida

Ahora bien, el hostelero incide en que no son picantes, ya que ofrece las salsas aparte para quien guste de esos sabores. "El picante que aceptan los mexicanos es porque lo viven todos los días, pero aquí en España no se aguanta, no estamos acostumbrados".