El restaurante vigués que acaba de entrar en la élite gastronómica: "No podemos quedarnos aquí"
El local acaba de conquistar su primer Sol Repsol, consolidando una trayectoria ascendente que ya había sido reconocida por la Guía Michelin, que lo incluyó entre sus recomendaciones en 2024, distinción que ha revalidado en 2025
Un currículum excelente
El chef Alberte Gutiérrez se formó en la prestigiosa escuela de hostelería Hofmann, en Barcelona, antes de completar su aprendizaje junto a grandes nombres de la gastronomía como Martín Berasategui. Su primera experiencia profesional en la élite llegó en un tres estrellas Michelin, el desaparecido Can Fabes de Santi Santamaría, donde conoció de primera mano el máximo nivel de exigencia culinaria.
"Fue el mejor restaurante en el que he estado, con muchísima diferencia; no en el que más he aprendido", reconoce sobre su etapa en Can Fabes, donde asegura no haber visto nunca "la excelencia tan elevada".
En Galicia trabajó, entre otros, junto a Pepe Solla, ampliando su bagaje y consolidando su estilo. Sin embargo, su objetivo siempre fue regresar a Vigo, su ciudad natal, para emprender su propio camino. Ese paso lo dio en 2013 con la apertura de Hierba Luisa, en la calle Serafín Avendaño.
Hierba Luisa fue el germen de un proyecto más ambicioso. Tras dos años de obras marcados por la crisis de materiales, hace algo más de dos años abrió Alberte, su restaurante homónimo, situado en el número 65 de Rosalía de Castro. Con él buscaba dar un salto de calidad definitivo, un objetivo que ha ido cumpliendo: el restaurante logró dos recomendaciones consecutivas en la Guía Michelin en 2024 y 2025 y suma ahora un Sol Repsol, consolidando así la proyección de Alberte Gutiérrez en la alta cocina gallega.