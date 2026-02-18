Así es la nueva cafetería que abrirá en Vigo: café de especialidad, take away y arte en vivo

El café de especialidad se extiende por toda la ciudad y este viernes llegará a Pi y Margall. Entonces, el número 88 de esta emblemática calle olívica acogerá la inauguración de un nuevo local que promete enamorar a los amantes del café con un producto y un servicio de calidad a un precio "totalmente accesible".

Víctor Suazo y José Rafael darán a luz este próximo 20 de febrero, a las 17:00 horas, a Café San Antón. Se trata de su "primer ensayo", un pequeño local desde el que ofrecerán café para llevar con el que tratarán de conquistar los paladares de los vigueses y viguesas.

"Tendremos café de especialidad traído de América, directamente de los productores. Vamos a tener café de Bolivia, colombiano y también de Etiopía", explica a Treintayseis José Rafael, quien recalca que su café es diferente al comercial que se tuesta en España y que considera de baja calidad.

Además, ofrecerán una serie de productos venezolanos para acompañar el café de camino al trabajo. Los tequeños y los pastelitos serán un complemento de lujo y diferente, con el que aportarán su toque venezolano. Tanto Víctor Suazo como José Rafael nacieron en el país latinoamericano y llevan varios años viviendo y buscándose la vida en Vigo.

José Rafael vive en la ciudad olívica desde hace cuatro años, donde ha tenido que dedicarse a la hostelería ante la dificultad de encontrar trabajo como abogado y periodista. De hecho, desde hace un año, prepara a domicilio los tequeños y los pastelitos que ofrecerá junto a su socio en Pi y Margall.

Ahora bien, Víctor Suazo es la cabeza pensante de este interesante proyecto. Llegó a Vigo hace una década y, desde entonces, se dedica al sector de la importación. Uno de los productos que comercializa es el café, en el que se ha especializado también al formarse como barista.

Un café más "sano"

Uno de los objetivos de Café San Antón —nombre en gallego para homenajear la tierra que los ha acogido— es formar al cliente y educar a su paladar un café de calidad, que consideran, además, más "sano". "La gente está entendiendo que si toma café de especialidad está tomando uno que es más sano para el cuerpo", señala José Rafael.

En este sentido, recuerda que la manera en la que se tuestan los granos de café en España para grandes superficies "puede ser dañino para el cuerpo" según "muchos especialistas". "El torrefacto —variedad de café más consumida por el público español— está asociado también a unos tipos de cáncer", añade el dueño de Café San Antón.

Ahora bien, José Rafael incide en que esta apuesta por la calidad no supondrá pagar más por un café. "Tenemos mucha calidad para el precio que vamos a ofrecer", asegura el hostelero, quien resalta que tratarán de trasladar al cliente su amor por la elaboración del café.

"La idea es que el cliente quiera tomarse un café hecho con esa disciplina de un buen barista. Va a poder mirar cómo se hace, a qué temperatura debe estar el agua, cuántos gramos vamos a moler. El ritual de preparar un buen café", asegura el hostelero.

Café para llevar y arte en vivo

La inauguración del próximo viernes a las 17:00 horas va a ser toda una muestra de intenciones. Degustación de café y música en directo tratarán de animar el ambiente de Pi y Margall. Además, el local será bendecido por un sacerdote.

Y es que los eventos serán una constante en esta nueva y pequeña cafetería, desde la que sólo servirán café para llevar. Víctor Suazo pretende llevar a cabo una serie de formaciones para baristas en el local, así como degustaciones de café acompañadas de música y arte en directo.

Por otro lado, tratarán de fidelizar clientela con recompensas. "Nosotros somos creativos, vamos pensando qué hacer y tenemos muchas ideas para que la gente pueda disfrutar del café y de otra cosa", afirma José Rafael sobre estas iniciativas con las que tratará de diferenciarse de sus competidores.