El nuevo restaurante de Vigo donde darle "pausa al mundo y play al antojo" cualquier momento del día

Levantarse, ir a trabajar y volver a casa. Esta es la rutina de muchos vigueses y viguesas cada día, que sienten la necesidad de "darle pausa al mundo" para disfrutar de algún capricho que le alegra la semana. Desde finales de diciembre, todos ellos ya tienen un templo culinario al que acudir, en pleno Náutico de Vigo.

Se trata de Sorry But, local ubicado en el número 18 de la calle Montero Ríos, donde disfrutar de la comida más golosa de la ciudad en cualquier momento del día. "Siempre nos estamos poniendo excusas tanto para reunirnos, como para darnos un capricho en comida. Entonces es un 'sorry but —perdona pero— me lo voy a permitir", explica la encargada del local, Lydia Abarca.

El germen de Sorry But es Juan Pérez, director de marketing, que junto con otros compañeros del sector y con amigos carniceros y ganaderos de la comarca de Deza y Tabeirós creó la marca, decidiendo apostar por un nuevo sector.

Fachada del restaurante Treintayseis

"Queremos que sea saludable, cercano y apostar por productos locales, no algo masificado. Ser algo más pequeñito, con calidad, cantidad y precios asequibles para todo el mundo", añade Lydia desde una de las sillas setenteras del restaurante.

Carne de kilómetro cero

El producto clave es la carne, que tiene sello gallego, de los carniceros y ganaderos de la comarca de Deza involucrados en el proyecto. "Es de Silleda, ellos nos la pican, nosotros la boleamos y, a partir de ahí, hacemos las hamburguesas, que es uno de nuestros principales atractivos", detalla la encargada de Sorry But.

Hamburguesa de Sorry But Treintayseis

Pero la idea no es solo acoger al público de hamburguesas gourmet, cuya oferta en la ciudad ya es bastante amplia en la actualidad. Sorry But trata de acoger a cualquier persona —y animal, es un local pet-friendly— en cualquier momento del día.

"La vida que tenemos ahora es muy ajetreada. Todo el mundo tiene unos horarios muy dispares y queremos poder estar al alcance de todos ellos", señala Lydia, quien explica que esta es la razón por la que ofrecen una importante oferta de brunch durante desde primera hora de la mañana hasta el cierre.

Tosta de Sorry But Treintayseis

"Menos el pan, que viene de Estados Unidos, todo lo hacemos casero", afirma Lydia. La tostada Benedict, la hamburguesa After Work y la Bacon Lover son los productos más demandados hasta el momento. La encargada de Sorry But también destaca las croquetas de pulled beef, que están en oferta hasta este 31 de diciembre.

"Primero, hacerlo bien en casa"

¿Por qué estos empresarios y ganaderos gallegos decidieron ubicar en Vigo este nuevo restaurante? La razón es simple: estar "lo más próximo posible del kilómetro cero". "Mejor ser patrón en tu tierra", valor Lydia, que afirma que el objetivo a corto plazo es "hacerlo bien en casa y luego dar la talla fuera, como un partido de fútbol".

Pese a la importante apuesta económica, Sorry But aún no ha celebrado su inauguración. Comenzaron a servir sus hamburguesas y tostas a partir del 24 de diciembre y los primeros días fueron un no parar. "Un poco caóticos, teniendo en cuenta que se abrió el día de Nochebuena", señala la encargada, que admite que aún están "maquinando los últimos trazos de la excelencia que queremos mostrar".

La lluvia de las primeras semanas de diciembre también está afectando a Sorry But. Con la llegada de mejor tiempo, días en los que los vecinos y vecinas de Vigo salen a dar un paseo por el puerto y las diversas ferias y congresos relacionados con la pesca, consideran que se harán con un hueco en la variada oferta gastronómica de la ciudad.

A largo plazo, su objetivo es convertirse en una referencia del sector, tanto en Vigo y Galicia, como en otras localidades de España. "Buscaremos la forma de integrar la ciudad en la que nos instalásemos con la esencia de Galicia", asegura Lydia, que recuerda que tienen opciones para celiacos y, pronto, para vegetarianos, que en ningún caso incrementarán el precio de sus productos.