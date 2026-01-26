Ruta en barco hasta la isla de Ons y cocido gallego por 45 euros este día de febrero: plazas limitadas

Si hay un plato que en invierno es protagonista de los hogares gallegos, ese es el cocido. Este manjar, elaborado con distintas partes del cerdo, grelos, patatas cocidas, garbanzos y chorizo, es una auténtica delicia. Durante el Carnaval, una de las fiestas más tradicionales de Galicia, es habitual disfrutar de este plato y organizar jornadas gastronómicas en torno a él.

Consciente de esta tradición, Piratas de Nabia ha preparado un plan insuperable para vivir el Carnaval por todo lo alto: una ruta en barco hasta la maravillosa isla de Ons, acompañada de un cocido completo y animación después de la comida. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación y evitar imprevistos.

Especial Carnaval isleño

El Entroido en Galicia es una fiesta popular que reúne a gallegos de todas las edades. Cada municipio tiene sus propias tradiciones que mantiene de generación en generación, uno de los motivos por los que esta fiesta es súper especial en la comunidad.

Aprovechando la ocasión, la naviera gallega Piratas de Nabia ha diseñado una experiencia única para celebrar el Carnaval de una forma diferente: a bordo de un barco, rodeado de naturaleza y comiendo uno de los manjares más típicos del invierno en Galicia.

El domingo 8 de febrero, la naviera organiza una ruta en barco por la isla de Ons. La jornada comienza en el puerto de Bueu, donde saldrá un barco a las 10:30 horas que partirá hacia la increíble isla de Ons, en pleno Parque Natural Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia. El barco regresará a las 17:00 horas a su punto de origen.

Una vez en la isla, podrás disfrutar de una ruta guiada por la isla, descubriendo sus rincones más especiales, con explicaciones de los diferentes guías sobre el lugar. Tras esta visita, llega el momento más esperado: un cocido completo en la Casa Acuña que incluye sopa, cocido, bebida, postre y café.

"Una experiencia gastronómica auténtica, ideal para los amantes de la cocina tradicional gallega", apuntan los organizadores.

Precio y cómo reservar tu plaza

El plan especial del Carnaval isleño 2026 de Piratas de Nabia y Casa Acuña está diseñado para que todos los asistentes disfruten de una experiencia gastronómica en un entorno de ensueño. El coste es de 45 euros por adulto, mientras que para los niños de entre 4 y 12 años tiene un precio de 20 euros.

Esto es todo lo que se incluye en el precio:

Viaje de ida y vuelta en barco desde Bueu hasta la isla de Ons, disfrutando de las vistas del Atlántico

desde Bueu hasta la isla de Ons, disfrutando de las vistas del Atlántico Ruta guiada por la Isla de Ons con paradas en puntos de interés

con paradas en puntos de interés Menú completo en Casa Acuña con sopa, cocido gallego, bebida, postre y café

Animación después de la comida para hacer de la sobremesa toda una celebración

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación. Las reservas pueden hacerse a través de la web de Piratas de Nabia o llamando al número 986 32 00 48.