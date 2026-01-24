El restaurante de Vigo que ha conquistado las inmediaciones de la Alameda con su cocina fusión S.P.

El entorno de la Praza Compostela de Vigo puede considerarse como el centro culinario de la ciudad olívica. En las inmediaciones de la Alameda se puede encontrar cualquier tipo de propuesta, una gran variedad gastronómica entre la que destaca un pequeño restaurante que destaca por su cocina fusión.

Se trata de Mijo Minibar, ubicado en la céntrica Rúa de Luis Taboada desde hace casi diez años. Jonathan Mota abrió las puertas del restaurante en mayo del 2016, con el objetivo de crear una cocina "diferente", donde las elaboraciones tengan su "firma personal" y no encajen dentro del "sota, caballo y rey".

El amor de Jonathan por los fogones viene de lejos. "Desde niño tengo un gusto por la cocina, y desde los 20-21 años siempre me imaginé siendo dueño de un restaurante", recuerda en declaraciones a Treintayseis, un par de horas antes de entrar en servicio.

"Me lo imaginaba completamente distinto a lo que es hoy, me imaginaba que la gestión era completamente distinta", añade el hostelero y cocinero, que intentó que Mijo se convirtiera en un restaurante de alta cocina como los que optan y persiguen la Estrella Michelin.

Jonathan Mato, dueño y cocinero de Mijo Minibar S.P.

Pero la idea fue mutando hasta crear un espacio con comida de una importante calidad en un ambiente más casual. "No queremos ser encasillados en restaurantes para ocasiones especiales ni como locales caros. Queremos que la gente pase un buen rato, se sienta bien y no tenga miedo del bolsillo", incide.

Según Jonathan, este cambio es fundamental para explicar la supervivencia de Mijo, incluso en momentos tan traumáticos como la pandemia. Adaptarse al mercado y a las demandas de los vecinos y las vecinas de Vigo fue clave para continuar vendiendo sus estupendas creaciones.

Y es que el hostelero es licenciado en Derecho y Economía, conocimientos que le han ayudado a mantener las puertas abiertas de Mijo cada fin de semana. Saber cómo manejar una pequeña empresa ha facilitado la supervivencia del sueño de Jonathan durante más de nueve años.

La carta, un fiel reflejo de su creador

La corta carta de Mijo destaca por la fusión gastronómica de diversas culturas, que te traslada desde Asia hasta América con un bocado. "La gente viene aquí a comer algo que no se puede hacer en casa", recalca Jonathan, cuyos estudios han marcado sus decisiones durante esta década.

Su trayectoria en el sector hostelero comenzó en Venezuela, su país natal, donde abrió una empresa de catering. Allí, comenzó a trastear en la creación de los platos y se fue enamorando poco a poco de los fogones. El salto definitivo lo dio en el Covid, cuando se vio obligado a dejar la sala para ser un protagonista más dentro de la cocina.

Latinoamérica se puede degustar en cada una de sus elaboraciones, así como cada uno de los lugares en los que tuvo la suerte de poder vivir durante su infancia y juventud. Estados Unidos, Italia, Inglaterra y, sobre todo, España tienen su representación en la pequeña carta de Mijo.

"Soy una persona a la que le gusta ir a comer a restaurantes. Para mí, comer en un restaurante me genera la misma emoción que supongo que genera ver un Madrid-Barça a un futbolero", revela el cocinero, que también destaca la variedad de vinos como uno de sus reclamos.

"No renuncio a sorprender"

La personalidad de Jonathan invade el local. Desde la decoración hasta la cocina, aunque esto significa no llenar todas las noches y ser un fenómeno de masas. "Mi negocio no es el volumen, mi negocio son pocos comensales bien atendidos", asevera el hostelero.

Ceviche de Mijo Minibar Treintayseis

"Yo no renuncio a la calidad nunca, no renuncio a sorprender, no renuncio a ser original", añade tras enumerar los platos más emblemáticos de su corta y cambiante carta. Por encima de sus ahumados, su pastrami o de su característica costilla Angus, resalta su particular ceviche.

Jonathan asegura que "no hay otro parecido en la ciudad", ya que no se asemeja al típico plato peruano. "No lleva ni siquiera caldo de pescado", señala el cocinero, que detalla que, pese a compartir ingredientes y mantener el "perfil del sabor", es "sumamente diferente".