Dónde comer en Vigo, según la ganadora de La Voz Antía Pinal

De cantar en la calle, a ganar La Voz y codearse en televisión con cantantes de la talla de Pablo López o Sebastián Yatra. Esta es la historia de Antía Pinal, la joven viguesa de 20 años que, en esta ocasión, comparte con Treintayseis una ruta por sus lugares favoritos para disfrutar de la comida en Vigo.

La música era su hobbie y nunca pensaba que iba a dedicarse a ello. Pero, tras varios castings en los que salió rechazada, fue admitida en el famoso concurso de Antena 3, donde deslumbró a cada uno de los jueces: Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika.

Pese a la vergüenza inicial, cantar en la calle significó un "punto de inflexión" para Antía. "Si no lo hubiera hecho, yo no hubiera ganado", aseguró a este medio en una entrevista tras su vuelta a Vigo y a la realidad en diciembre. Estudia el Grado de Arquitectura en A Coruña y tenía pendiente "ponerse al día" con la carrera.

En Navidad, seguro que ha tenido tiempo para disfrutar de la gastronomía que ofrece su ciudad natal, junto a sus padres y demás seres queridos. Y es que esta joven cantante también tiene gusto para escoger dónde desayunar, comer o cenar en Vigo; locales de hostelería que ha compartido con Treintayseis.

Para desayunar

Antía comienza su día en uno de los barrios más especiales de Vigo, O Calvario. Allí, en la peatonal, se esconde su lugar preferido para desayunar: Chiocco Brunch & Coffee.

"Un día me puedo tomar un chocolate con churros, otro día una tostada de salmón y otro la básica de jamón serrano", desvela la joven cantante sobre sus opciones favoritas en un local donde la cantidad y la calidad van de la mano.

Para tomar el aperitivo

A medida que pasa el día nos vamos acercando al Casco Vello de Vigo y sus alrededores. Antes de comer, para "abrir el apetito", Antía nos recomienda un clásico de la ciudad: el Bar Carballo. Las empanadillas de este histórico local olívico, tan "jugosas, tiernas y calentitas" son la opción ideal para calentar antes del plato fuerte.

Para comer

Para comer, Antía nos redirige hacia Guixar. Su elección es A Favela, un restaurante asador brasileño especializado en carnes. "Está súper rica, también el arroz, las patatas o el pulpo a la brasa", recuerda la ganadora de La Voz, con un tono que apetece salir corriendo a la Rúa do Canceleiro.

Para merendar

Antía mata el hambre en A Favela, tanto que es difícil recuperar el apetito después de pedir alguna especialidad de la casa, como el pollo picantón. Por eso, "para aflojar", recomienda un "heladito" de Bico de Xeado.

"Me da igual que sea invierno o verano", asegura la joven viguesa de 20 años. Sus sabores favoritos: pistacho y dulce de leche.

Para cenar

Ya en el corazón del Casco Vello, Antía nos acompaña hasta el Restaurante Valdevez. Ubicado en la Rúa San Bernardo, destaca por sus originales tapas y la elaboración de platos gallegos con un toque personal.

"Cada día tienen uno distinto y están todos buenísimo", afirma la futura arquitecta, que destaca las gyozas y las carrilleras de un local al que suele acudir con sus padres. El menú del día es otro de los buque insignia del restaurante.

Para tomar una copa

Sin sus padres y ya con sus amigas, Antía recomienda otro mítico del Casco Vello para rematar el día: O lar do viño. Se trata de una tradicional taberna que sirve desde vinos del país hasta copas, pinchos y chupitos.