El restaurante a 30 minutos de Vigo que destaca por sus mariscos y pescados de la ría: "Muy recomendable"

Los mariscos y pescados gallegos tienen un sabor excepcional gracias a la riqueza de sus aguas. Un sabor intenso a mar y muy fresco, resultado de las frías y nutritivas rías. Desde la textura del centollo y las cigalas, hasta el sabor a mar del percebe y la jugosidad de los pescados.

Elegir un restaurante puede ser complicado, porque siempre hay varios que llaman la atención. En la comarca de Vigo, uno destaca y es recomendado por todos los que lo visitan: el restaurante Veiramar, en Arcade, una parroquia de Soutomaior. Conocido por sus pescados y mariscos, ofrece además unas vistas privilegiadas a la ría.

Productos del mar de intenso sabor

Si buscas disfrutar de la mejor gastronomía gallega a solo 30 minutos de Vigo, el restaurante Veiramar, en Arcade, Soutomaior, es una visita obligada. Reconocido por la Guía Michelin, destaca por la calidad de sus pescados y mariscos, que se muestran en exposición para que el comensal aprecie su frescura, desde las cigalas hasta los bogavantes.

"Ofrecen una cocina de sencillas elaboraciones y excelentes materias primas, muy centrada en el mar pero también con buenas carnes y algunos arroces", dicen en la Guía Michelin sobre Veiramar.

El restaurante cuenta con un salón acristalado, perfecto para disfrutar de unas impresionantes vistas sobre la desembocadura del río Verdugo mientras se saborean sus platos. En Veiramar se elaboran todas las recetas con ingredientes de calidad, destacando especialmente los mariscos y pescados de la ría, que son su especialidad.

Es un lugar ideal para acudir con tu familia, pareja o amigos y disfrutar de la gastronomía gallega al máximo.

El restaurante abre todos los días excepto los miércoles, en horario de 11:00 a 24:00 horas, ofreciendo así la posibilidad de disfrutar tanto de comidas como de cenas frente a un paisaje único. Su cercanía a Vigo, la frescura y calidad de sus ingredientes y su entorno privilegiado hacen de Veiramar una experiencia gastronómica completa.

Las opiniones de sus clientes

No hay más que leer un par de reseñas en Google sobre el restaurante Veiramar para saber que la calidad de su comida es excepcional. Con 4,5 sobre 5 estrellas, todas las opiniones sobre este establecimiento son positivas.

Ángel Fernández lo tiene claro: "Excelente cocina en un comedor con excelentes vistas a la ría. Comimos fideuá, rodaballo, pulpo, zamburiñas y ostras. De postre, pastel de requesón con helado de turrón y filloas. Muy recomendable". Marta, coincide: "Está buenísimo todo. Nos ha encantado. Lo recomiendo. ¡El ambiente también ideal! El servicio… todo".

Otra clienta destaca el haber podido comer pese a no tener reserva: "No puedo tener mejores palabras para este restaurante, llegamos sin reserva y nos atendieron con toda amabilidad. Tomamos ostras y empanada de chocos y, ¡Dios mío, qué cosa más rica! La atención impresionante, la chica muy amable y pendiente de todo".