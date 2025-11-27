Aterriza en Vigo un nuevo plan matutino: desayuno con DJs y barra libre de café este 29 de noviembre

Vigo es una ciudad vibrante que ofrece una amplia y variada agenda de ocio. La ciudad olívica no detiene su actividad a pesar del mal tiempo y las bajas temperaturas. De hecho, este fin de semana trae consigo un plan nunca antes visto.

Vigo estrenará este fin de semana un innovador concepto de ocio: desayunos musicales con un DJ pinchando en directo y barra libre de café, todo ello con entrada gratuita. ¿Quieres saber más acerca de este novedoso plan? Te lo contamos hoy en Treintayseis.

DJs pinchando y barra libre de café

Ya es oficial: llega este próximo sábado (29 de noviembre) a Vigo un nuevo plan matutino: desayuno musical con DJs pinchando y barra libre de café. La cita tendrá lugar en la Terraza Dunes, en plena playa de Samil, y está abierta a todos los públicos.

Este novedoso plan, tanto para quienes prefieren disfrutar de la música electrónica sin trasnochar como para quienes "se han despertado esa mañana de resaca" y buscan una manera agradable de activar el día, es idea de la marca viguesa de eventos Klubers.

A este formato de desayuno musical lo han bautizado como Klubers Coffe y abrirá sus puertas a públicos de todas las edades este próximo 29 de noviembre de 11:00 a 15:00 horas.

"Durante toda la mañana, el público podrá disfrutar de café ilimitado, así como de un stand de dulces y salados gratuitos. Además, un coctelero especializado elaborará vermuts de autor, completando así la propuesta gastronómica", informa Klubers.

Más allá del apartado gastronómico, la música será la otra gran protagonista de la jornada. La cafetería Dunes se llenará de ritmos house gracias a la actuación de los DJs locales Mario Vice, Dani Villa, Saúl Guanda y Neho, que serán los encargados de poner banda sonora a este nuevo formato matinal.

Este desayuno será el aperitivo del aniversario número 3 de la marca, que se celebrará a mediados de diciembre en su localización habitual, en la sala Rouge The Sound Club, en plena zona de marcha de El Arenal.