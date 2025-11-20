Un recorrido gastronómico por la Navidad de Vigo: ¿qué se come en el principal mercadillo de la ciudad?

Algunos de los locales gastronómicos del Cíes Market de la Navidad de Vigo, a 19 de noviembre de 2025 Treintayseis

El Cíes Market de la Alameda es uno de los grandes reclamos de la Navidad de Vigo. Adornos navideños, bisutería, ropa y, sobre todo, comida atraen a miles de personas cada año a este icónico parque de la ciudad, que se convierte en uno de los lugares más concurridos durante la época más mágica y esperada del año.

La comida es uno de los atractivos más potentes del principal mercadillo navideño de la ciudad, que cuenta con opciones para todos los gustos: desde los míticos "bollos preñaos" hasta propuestas más modernas e internacionales como kebab, arepas o açai. Así, el Cíes Market tratará de llenar los estómagos de cada vigués o turista que se acerquen a la alameda viguesa.

Un paseo por el mercado nos permite observar que la mayor parte de la gente se acerca a los dos puestos de kebab, que ofrecen una opción preparada con vaca rubia gallega. Comida rápida y de calidad que entra por la vista y con la que sobrevivir a una larga noche de juerga —o para conseguir las fuerzas necesarias para llegar a casa—.

De Turquía viajamos a Italia, ya que el mercado cuenta con varias opciones de pizza. Es el caso del puesto en el que trabaja Sonia, que está viviendo su tercera Navidad en el Cíes Market. "Tenemos pizzas, patatas simples, patatas con salchicha o bacon. Y luego cañas, sangría, vermouth y vino", explica a Treintayseis, demostrando que el mercado es una buena alternativa para disfrutar en compañía.

A su lado, trabaja David, que nos traslada desde Francia a Latinoamérica. En un mismo puesto, él y sus compañeros ofrecen tanto crepes hechas al momento como burritos venezolanos. "Para mí es el primer año", afirma David, que comenta que su jefe lleva desde 2019 ofreciendo el dulce francés —aunque también hay variedades saladas—.

Así, novatos y veteranos se unen este 2025 para recibir a los miles de turistas que llegan a Vigo para visitar el alumbrado navideño. Según explican los feriantes, los primeros días han sido algo flojos debido al mal tiempo, pero esperan remontar con el paso de los días y la llegada masiva de portugueses.

Para empezar, croquetas

Entre los rookies de esta edición del Cíes Market se encuentran Isabel y Miguel. "Tenemos un restaurante en O Grove y estos dos meses son un poco flojos. Nos hablaron del mercado de Vigo, que se estaba muy bien y nos decidimos venir con las croquetas", señala la cocinera de O Salnés.

Y es que ambos regentan el Gastrobar Casa O Chasco. Allí, ofrecen una importante variedad de tapas y raciones, que sirven en un ambiente informal y cómodo en una de las localidades más turísticas de Galicia, pero nadie más ofrece sólo croquetas en todo el Cíes Market y decidieron apostar por ello con CroQuett.

"Cuando hablamos con la persona que lleva estos, le propusimos varias cosas, entre ellas las croquetas, y fue la que él eligió. Allí se venden muy bien", asegura Isabel, que junto a su familia ha cocinado más de 15.000 croquetas en apenas dos semanas para prepararse para el mercadillo de la Alameda y para el que abrirá en Vialia, donde trabajarán su hijo y su nuera.

Aunque en su escaparate no muestren el producto, ya que se estropea si lo dejan allí muchas horas, Isabel y Miguel preparan in situ hasta nueve variedades de croquetas: tradicionales, como las de jamón ibérico, choco, cocido o pollo, y dulces, de arroz con leche, manzana y nueces, y chocolate.

Ambos se muestran ilusionados por participar en la Navidad, a pesar de que las ventas no los están acompañando los primeros días. "La gente con la que hablamos, con la que tenemos relación, nos dijo que los primeros 15 días era normal, que luego llega diciembre y es totalmente distinto", dice Isabel.

Las empanadillas de los hermanos González Salgado

A pocos metros de los hosteleros se encuentran los hermanos González Salgado, María y Carlos. Este es su cuarto año en el mercado: "Dada la experiencia anterior que hemos decidido volver, con la esperanza de que vaya bien", apuntan ambos.

Al contrario que los dueños de CroQuett, ninguno de los dos se dedica a la hostelería en la actualidad. María es cartera y Carlos hace reformas. "Vinimos el primer año, cuando se montó. Nos gustó la idea y decidimos probar", explica el hermano, que bromea: "Como tengo tantas demandas, tengo que sacar dinero en Navidad para poder pagarlas".

El primer año se dedicaron a vender croquetas y patatas. Una edición más tarde, comenzaron a ofrecer también empanadillas, que se convirtieron en su producto estrella. "Los españoles prefieren la de pulpo y la de zamburiñas. En cambio, los portugueses van a las de pollo y carne", comenta María, que asegura que tras tantos años en el mercado ya han establecido cierta relación con sus compañeros feriantes.

Una hamburguesa "campeona" en el Cíes Market

Cíes Market también tiene espacio para alguno de los locales más relevantes del Casco Vello. Sergio, dueño de La Pintxoteca, explica a Treintayseis que es el quinto año que están en el mercadillo La Alameda. "Hacían algo en la ciudad y creíamos que teníamos que estar presentes en un evento donde pasa una gran cantidad de gente", afirma.

En su puesto del Cíes Market ofrecen principalmente hamburguesas y pepitos, entre las que se encuentra su novedad de este año: la burguer de Vacarnal Burger, participante de The Champions Burger 2025. Se trata de una hamburguesa Angus, con carne de la ganadería de la hamburguesería de Leganés.

Sergio explica que los primeros días no han tenido tanta afluencia como otros años. La razón: las lluvias del pasado fin de semana, pero asegura que "cuando el tiempo responde" la gente se anima. Además, a partir del puente de diciembre, comienzan a llegar los turistas, que devorarán sus hamburguesas cada tarde y noche hasta el 16 de enero.

Los churros de toda la vida

Para acabar nuestro especial recorrido por el principal mercadillo de la Navidad de Vigo, volvemos a un clásico de toda la vida. No hay nadie que encaje mejor en esta acepción que Miguel Ángel y su churrería: siempre ha estado presente en las fiestas de Vigo, incluso antes de que el Concello apostara por la creación del Cíes Market: "Antes de que estuviera esto ya íbamos a Príncipe, a la Porta do Sol".

Su padre empezó en los años 60 ofreciendo churros de feria en feria, un negocio que heredó y que ha hecho propio. "No hay feria que se precie no tenga una churrería, si no hay una churrería no es una feria", asevera mientras cocina una nueva tanda de este mítico postre navideño, tan bien acompañado siempre por un chocolate caliente.

A pesar de que en Vigo "está prácticamente todo el planeta", este churrero de Gondomar tiene la suerte de reencontrarse con muchas personas durante estas fechas tan señaladas. "Viene a comprar gente que son nietos de clientes que teníamos hace años", afirma Miguel Ángel, que ha podido comprobar cómo, cada año, más gente se acerca a la alameda olívica a degustar sus churros y todos los productos que ofrecen sus compañeros.