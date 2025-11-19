Este es el restaurante de Vigo que ha ganado el concurso de Conxemar Tapas Conxemar

La segunda edición del concurso Conxemar Tapas, organizado por la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura entre locales de la ciudad olívica, ya tiene ganador: se trata del restaurante Crudeza, con su tapa 'Ceviche Nikkei'.

La entrega de premios se ha celebrado este miércoles en la sede de Conxemar. El ganador ha recibido un premio de 2.000 euros. El restaurante María Manuela ha conseguido el segundo puesto, dotado de 1.250 euros, con su tapa 'Merluza 3.0'. El tercer clasificado ha sido Sota, con 'Mar y Tierra', que recibió 750 euros.

El certamen duró tres semanas, del 3 al 26 de octubre de 2025, y más de 2.000 personas recorrieron los 28 locales participantes del Casco Vello y la Zona Náutico de Vigo. Todos los que votaron su tapa favorita entraron en el sorteo de un iPhone 17.

Conxemar ha reivindicado que este concurso ha logrado un incremento del 74% en el número de tapas consumidas, "consolidándose como una cita imprescindible para la hostelería local y un escaparate del potencial gastronómico de los productos del mar congelados".