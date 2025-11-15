El primer restaurante de Ramen de Vigo que puede presumir de tener los más auténticos platos japoneses

La oferta gastronómica de Vigo se ha expandido como nunca en los últimos años. En cada barrio de la ciudad se puede encontrar uno de los muchos platos asiáticos de referencia y conocer en produndidad la cultura de este continente. Ahora bien, pocos sitios pueden presumir de auteticidad y de cocinar uno de los mejores ramen de la comarca.

Si se habla de ramen en Vigo, hay un restaurante que sobresale sobre el resto. No es un gran espacio, ni luminoso, ni cuenta con temática manga, sino todo lo contrario, ya que apuesta por la sobriedad y parecerse a los locales donde preparaban este plato típico en Japón. Se trata de Omichi Ramen.

Al contrario que la mayor parte de los negocios, este restaurante surgió en plena pandemia. Sus dueños, Mauro y Laura, trabajaban para el Circo del Sol y fueron despedidos tras la aparición del Covid, el cierre de fronteras y la imposibilidad de celebrar este espectacular show.

Entonces, Mauro decidió volver a su ciudad natal, a Vigo, y abrir un nuevo restaurante. Había vivido dos años en Japón, donde había conocido de primera mano las recetas tradicionales del país asiático, que ahora aplica en Omichi Ramen. Entonces, no tardó mucho en ofrecerle a Laura que le ayudase en esta aventura, encargándose ella de la sala.

Interior de Omichi Ramen, en Vigo Treintayseis

"Ofrecemos recetas reales japonesas, traídas directamente aquí. Luego también estuvo viajando por otros países y también hay alguna tapa coreana o una China", explica la gerente de Omichi desde el considerado primer restaurante de ramen de Vigo, que puede presumir de ofrecer uno de los mejores y más auténticos platos japoneses de la ciudad.

Primer restaurante de ramen de Vigo

Omichi Ramen es el primer restaurante de ramen de Vigo, con lo que su apertura conllevó todo una labor educativa para dar a conocer el producto a un público que lo desconocía por completo. Según Laura, lo más complicado al principio fue hacer comprender a los clientes que no trabajan con reservas, una característica clásica de los locales de ramen en Japón.

"Aquí en España está empezando, pero en el mundo hay muchísima cultura de ramen. Nuestro local está inspirado en sitios de ramen de Japón: así prequeñitos, rollo taberna, más escondidos, donde vas, comes y te vas", explica a Treintayseis la dueña de este negocio, ya consolidado dentro de la gran oferta gastronómica de la ciudad olívica.