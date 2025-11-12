Ofrecido por:
Estas son las ocho tapas de Vigo finalistas del Petisquiño 2025
Se trata de cuatro saladas y dos dulces que optarán a ser la elegida en la final del próximo martes, 17 de noviembre
La edición de 2025 del concurso de tapas de Vigo Petisquiño ya conoce sus ocho finalistas: se trata de cuatro tapas saladas y dos dulces.
Se trata de las más votadas por el público y también por el jurado profesional de entre las 38 que se presentaron de 32 locales, y serán las que opten a la mejor tapa de la ciudad en la final que se disputará el próximo martes, 17 de noviembre, en el hotel Attica21.
El ganador de la Mejor Tapa 2025 representará a Vigo en el campeonato gallego "Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia-Sete Cidades, Sete Sabores" y en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos de Hostelería de España, que se celebrará en Madrid.
El resto de tapas participantes optarán a los premios que se conocerán el lunes, como la más popular, la de mejor maridaje, mejor tapa elaborada con productos del mar, la más larpeira y la más riquiña.
Tapas finalistas del Petisquiño 2025
Destakado, de Chemin de Fer (Salada)
Orentako, de La Orensana (Salada)
Sardinbanqui, de La Tiquismiquis (Salada)
Éche o que hai by Nikko, de Nikko Espacio Gastronómico (Salada)
Manoliño, de Voltarei Restaurante (Salada)
Dim sum ó caldeiro, de As Lolas (Salada)
Nostalgia de Otoño, de Sota (Dulce)
Docenove-X , de Chemin de Fer (Dulce)