Estas son las ocho tapas de Vigo finalistas del Petisquiño 2025

La edición de 2025 del concurso de tapas de Vigo Petisquiño ya conoce sus ocho finalistas: se trata de cuatro tapas saladas y dos dulces.

Se trata de las más votadas por el público y también por el jurado profesional de entre las 38 que se presentaron de 32 locales, y serán las que opten a la mejor tapa de la ciudad en la final que se disputará el próximo martes, 17 de noviembre, en el hotel Attica21.

El ganador de la Mejor Tapa 2025 representará a Vigo en el campeonato gallego "Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia-Sete Cidades, Sete Sabores" y en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos de Hostelería de España, que se celebrará en Madrid.

El resto de tapas participantes optarán a los premios que se conocerán el lunes, como la más popular, la de mejor maridaje, mejor tapa elaborada con productos del mar, la más larpeira y la más riquiña.

Tapas finalistas del Petisquiño 2025

Destakado, de Chemin de Fer (Salada)

Tapa de Chemin de Fer (Restaurante Casino de Vigo) Concurso de Tapas Petisquiño

Orentako, de La Orensana (Salada)

Tapa de La Orensana Concurso de Tapas Petisquiño

Sardinbanqui, de La Tiquismiquis (Salada)

Tapa de La Tisquismiquis Concurso de Tapas Petisquiño

Éche o que hai by Nikko, de Nikko Espacio Gastronómico (Salada)

Tapa de Nikko Espacio Gastronómico Concurso de Tapas Petisquiño

Manoliño, de Voltarei Restaurante (Salada)

Tapa de Voltarei Restaurante (Taberna gallega) Concurso de Tapas Petisquiño

Dim sum ó caldeiro, de As Lolas (Salada)

Tapa de As Lolas Concurso de Tapas Petisquiño

Nostalgia de Otoño, de Sota (Dulce)

Tapa de Sota Concurso de Tapas Petisquiño

Docenove-X , de Chemin de Fer (Dulce)