Octubre se tiñe de azul cósmico con el Vanetta Fest, la mayor fiesta plant-based de España

La foodtech gallega, Vanetta, ultima los detalles para su gran evento del 24 de octubre donde marcas, creadores de contenido y gastronomía se unen para celebrar un nuevo universo plant-based

Octubre llega con una fecha marcada en azul cósmico: el 24 de octubre. La marca gallega Vanetta ha decidido tirar la casa por la ventana y preparar la mayor fiesta plant-based de España. La foodtech organizará un evento sin precedentes en el que marcas, creadores de contenido y figuras del mundo gastronómico se darán la mano para entrar en el nuevo universo plant-based creado por Vanetta.

La cita, que arrancará a las 19:00 horas, promete una tarde-noche repleta de actividades y experiencias que no dejarán a nadie indiferente. El pianista Timur Vedernikov pondrá banda sonora a la velada con piezas míticas del cine; el mago Pablo Estévez sorprenderá con sus trucos más impresionantes; y quienes asistan podrán vivir un escape room digital de la mano de Skeirrum. Además, gracias a 13 Tintas y Salitre, todo el mundo podrá llevarse un tatuaje o piercing de recuerdo.

Y eso no es todo: la marca gallega de calzado barefoot Beflamboyant ofrecerá una activación muy especial pensada para el relax y el confort, en la que los pies serán los auténticos protagonistas.

Durante las últimas semanas, los y las invitadas han ido recibiendo pequeñas pistas sobre lo que se encontrarán en el evento. Uno de los secretos mejor guardados ya se ha revelado: el dress code. El Vanetta Fest no es una fiesta cualquiera, y su lema lo deja claro: sé tú mismx con tu look más galáctico. Los tonos plateados, metalizados y neones marcarán el estilo de la noche.

Un evento exclusivo (y muy buscado)

Desde que se anunció, el pasado 8 de julio, que el Vanetta Fest iba a celebrarse, las redes se llenaron de preguntas: ¿podremos ir? Pero la respuesta es clara: se trata de un evento exclusivo, solo con invitación.

Eso sí, Vanetta quiso dar una oportunidad a su comunidad. A través de su cuenta de Instagram, la marca lanzó varias acciones para que algunxs afortunadxs consiguieran su billete dorado y pudieran entrar en la fiesta más esperada del año.

En septiembre, además, Vanetta se plantó en el centro de Vigo con una dinámica muy especial que repartió más entradas entre lxs más rápidxs.

Con todo listo, entre 250 y 300 personas celebrarán el Vanetta Fest, la fiesta más galáctica del año — y una de las más originales que ha visto Galicia.