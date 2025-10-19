Dónde comer en Vigo, según Daniel Bastos, chef ganador del Petisquiño 2024

Ganador de la última edición del Petisquiño, Daniel Bastos se ha convertido en uno de los cocineros de moda en Vigo, ciudad a la que también ha representado en el concurso para la mejor tapa de Galicia.

Hasta hace pocos días, era el chef de La Marciana, local que ha dejado recientemente para embarcarse en una aventura propia: convertirse en chef privado, donde ofrece cenas más exclusivas, cocinando según petición del cliente y realizando todo ese proceso ante sus ojos, al tiempo que explica cada detalle.

En Treintayseis, le hemos pedido que elabore una ruta gastronómica por sus locales favoritos para cada una de las comidas del día y rematando el recorrido con una copa.

Para desayunar

Massini

Para la primera comida del día, el desayuno, Daniel nos lleva hasta la carretera de Camposancos. Allí, en el número 135, se encuentra Massini, un local que ofrece, además de catering, menú del día y comida para llevar, unos deliciosos desayunos salados. "Yo suelo desayunar salado y sus empanadas o empanadillas están de vicio y los croissant de mantequilla que tienen para mí son los mejores de la ciudad", explica Daniel, que puntualiza: "Tienen una gran calidad y es todo casero".





Para tomar el aperitivo

El paseo de Bouzas es la siguiente parada, al lado del mar y con "la brisa marina que ya te va alegrando el día". Así, el chef vigués recomienda para el aperitivo La Tula como lugar ideal.

Para comer

A la hora de la comida, un clásico de Vigo y situado en pleno centro de la ciudad: el Othilio. "Un sitio para mí emblemático, todo lo que hacen está muy bueno, con su toque. A destacar, las empanadillas de rabo".

Para merendar

Paparra.

"Quién no se comió nunca un Paparra", dice Daniel sobre dónde tomar algo de merienda. En este caso, se tira "al barro" para elegir este mítico local de Fragoso donde "nunca fallan". El bocadillo Bacon Americano, su favorito.

Para cenar

Morrofino

Última comida del día: para la cena, Daniel elige algo "más especial", como Morrofino, también en el centro de Vigo: "Su menú degustación es súper interesante, mezclando la tradición y lo moderno".

Para tomar una copa

Maroa

A la hora de tomar una copa, una de las mejores terrazas de la ciudad, la que ofrece el Hotel Maroa en la última planta.