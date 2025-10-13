Cuenta atrás para la apertura en Vigo del primer restaurante de barbacoa coreana de Portugal

La gastronomía asiática está de moda. Locales de ramen y sushi ya son un clásico de la oferta gastronómica de Vigo, que se verá reforzada con la llegada de un nuevo restaurante de barbacoa coreana. En este caso, todo un referente del país vecino.

Se trata de Han Table Barbecue, que ultima los detalles para su "próxima apertura" tras meses de preparación. Situado en el número 15 de la calle Oporto, tratará de competir con otros locales similares que se han instalado en la ciudad en este último año.

Han Table Barbecue es el primer restaurante de barbacoa coreana de Portugal. Abrió en 2019 en Lisboa con "el objetivo de ofrecer una experiencia gastronómica innovadora". En su web, aseguran que recibieron una "excelente acogida de los residentes locales y los medios de comunicación".

Durante la pandemia, ampliaron territorio y abrieron diversos locales en Lisboa, Setúbal, Porto y Azores. Más tarde abrirían su primer establecimiento en España, que se sitúa en pleno centro de Madrid, muy cerca de Callao.

Así, estos especialistas en Wagyu abrirán su segundo restaurante de España en Vigo, donde tratarán de transmitir su amor por la barbacoa coreana a todos los vigueses y viguesas. Cabe mencionar que este 2025 consiguieron ser recomendados por la guía de restaurantes Guru.