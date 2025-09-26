El actor David Pareja se une a la fiesta vegana más grande del año en Nigrán (Pontevedra)

El Real Club Náutico de Vigo en Nigrán acogerá el próximo 24 de octubre la primera edición del Vanetta Fest, un evento que aspira a convertirse en la gran fiesta vegana del año y que reunirá a personalidades del mundo de la cultura, la gastronomía, el activismo y las artes.

Más de 300 invitados confirmados se darán cita a orillas del mar para una noche que promete ir mucho más allá de la celebración gastronómica. Según explicó la CEO de la startup gallega Vanetta, Águeda Ubeira, se trata de "un encuentro único, donde celebrar los pasos dados y brindar por los que daremos en el futuro más próximo", anunciando que "el 24 de octubre abriremos un nuevo universo".

Entre las personalidades destacadas estará la actriz Adriana Ugarte, reconocida por su trayectoria en cine y televisión y por su compromiso activo con la sostenibilidad y el bienestar animal. Será la madrina oficial del evento, aportando un sello de prestigio a la cita.

La lista de invitados sigue sumando nombres importantes. El actor, guionista y cómico David Pareja ha confirmado su asistencia con un vídeo publicado en las redes sociales de Vanetta en el que expresa su entusiasmo. "¿Tú vas a ir? Yo voy a ir", afirmó el intérprete, que compartirá la velada con referentes culturales y gastronómicos.

Gastronomía, cultura, activismo y comunidad se darán la mano en esta cita otoñal que contará con la presencia de chefs, creadoras de contenido, artistas, marcas e instituciones. Todos ellos disfrutarán de una experiencia donde todo estará conectado: la música, los sabores, la tradición gallega y una mirada hacia el futuro.

Qué habrá en Vanetta Fest

El evento propone una narrativa sensorial que conecta lo local con el universo: desde un photocall cósmico hasta arte, música y activaciones que invitan a pensar —y saborear—el mundo que viene. El programa incluye un photocall cósmico, tatuajes, activaciones sensoriales, música en directo, DJ set e incluso una subasta solidaria. Todo ello pensado para disfrutar, pero también para generar conciencia.