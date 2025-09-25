La auténtica paella valenciana del área de Vigo que enamora a Borja Iglesias: "Máxima calidad del producto"

Comer es uno de los grandes placeres de la vida, pero que disfrutar de la cocina de un chef privado supone llevar la experiencia a otro nivel. Con esta idea, El Torraet busca democratizar este servicio en Galicia, llevando la auténtica paella valenciana a todos los hogares gallegos.

José está al frente de El Torraet, un modelo de negocio de chef privado a domicilio que representa la cara opuesta del take away: aquí la paella se cocina en directo en la propia casa del cliente. Entre quienes ya han disfrutado de esta experiencia se encuentran Jéssica Martín y el futbolista Borja Iglesias.

Paellas valencianas que enamoran a influencers y futbolistas

No hace falta desplazarse hasta el Levante para saborear la auténtica paella valenciana: el equipo de El Torraet la cocina directamente en tu casa, ofreciendo tres tipos de menús pensados para todo tipo de públicos.

En este contexto, el básico incluye paella y postre; el intermedio, entrantes, paella y postre; y el premium, además de todo lo anterior, incorpora el servicio de menaje y cubertería dentro del precio.

Aunque Galicia tiene grandes propuestas gastronómicas gracias a su riqueza de productos del mar y de la tierra, saborear una auténtica paella valenciana es realmente complicado. "Sólo ofrecen arroces de marisco o mixtos en formato de cazuela de barro", indica José.

Con el objetivo de dar respuesta a esa demanda surge El Torraet, un servicio del que ya han disfrutado influencers como Jéssica Martín, Lana Taylor o María Valero y futbolistas como Borja Iglesias. No obstante, su propuesta está pensada para llegar a todo tipo de públicos.

El Torraet es mucho más que un servicio de chef privado, es una experiencia que va más allá del plato y que fusiona lo mejor del Levante con los sabores de Galicia, a través de innovadoras propuestas que incorporan productos típicos de la tierra, como lacón y chorizo, chuleta de ternera y setas silvestres, y jamón asado.

"Queremos potenciar el producto gallego", señala José en una conversación con este medio, aclarando a continuación que, siempre que El Torraet se aleja de la paella valenciana, lo comunican claramente, porque "no queremos engañar a nadie".

En cuanto a la acogida de este nuevo servicio de chef privado en la zona de Vigo, Morrazo y alrededores, José reconoce que en Galicia "somos bastante cerrados", pero también añade que "una vez que los clientes cogen confianza, repiten".

No es de extrañar, dada la calidad del producto. "Nuestro concepto es trabajar con el producto local. Nuestros productos vienen del mercado, de la plaza, de las fruterías más cercanas, de la carnicería de toda la vida...", señala José. Y aclara: "No compramos a grandes cadenas".

Y el arroz, por supuesto, viene directamente de Valencia, en concreto de la Albufera. "Intentamos tener la máxima calidad del producto", añade.

En definitiva, con El Torraet, José espera que sus clientes se desmarquen de la típica experiencia de un arroz caldoso en cazuela de barro y que prueben la auténtica paella. "Es un proyecto muy ilusionante", asegura. El Torraet se acaba de proclamar ganador del Concurso WorldPaella Day 2025.