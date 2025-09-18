Ofrecido por:
Abre un nuevo restaurante en Gran Vía de Vigo para experimentar la "auténtica street food tailandesa"
Con motivo de esta apertura, el nuevo restaurante celebrará una degustación gratuita los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre
Podría interesarte: El Centro Comercial Gran Vía acoge la salida del Rally Ciudad de Vigo con más de 50 coches clásicos
El Centro Comercial Gran Vía de Vigo suma una nueva propuesta gastronómica a su oferta. En esta ocasión, los vigueses se trasladarán al sur asiático con la apertura de Padthaiwok, cadena especializada en cocina tailandesa.
El nuevo restaurante aterriza en Gran Vía de Vigo con su innovador concepto "Thai Street Food", en un nuevo espacio que cuenta con una superficie de 195 metros cuadrados, capacidad para 140 comensales, una terraza de 62 metros cuadrados y un total de 45 mesas.
Los clientes de Gran Vía de Vigo podrán disfrutar, desde este jueves, de una carta variada que combina la tradición tailandesa con un estilo fresco y urbano. Cabe recordar que el restaurante ofrece alternativas sin gluten y un menú infantil, lo que lo convierte en una opción ideal para todo tipo de públicos.
Desde sus populares noodles y currys, hasta opciones como Thai Bowls, Thai Burgers, ensaladas, baos, rollitos, sopas o postres, Padthaiwok apuesta por recetas auténticas, sabores intensos y una presentación pensada para un público cosmopolita.
Con motivo de esta apertura, Padthaiwok celebrará una degustación gratuita los días viernes 26 y sábado 27 de septiembre, en la que ofrecerá a los visitantes la oportunidad de probar algunos de sus platos más icónicos. Asimismo, los primeros clientes recibirán regalos exclusivos como agradecimiento por acompañar a la marca en esta nueva aventura.