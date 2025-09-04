Arranca la Festa do Marisco de Vigo: la fiesta que nunca se debe perder

Tras un parón de seis años por causa de la pandemia, este jueves ha vuelto la Festa do Marisco a Vigo. El Puerto do Berbés acoge la nueva edición desde este 4 de septiembre hasta el domingo 7.

Navajas, mejillones, pulpo y todos los manjares se podrán degustar en una carpa situada dentro del puerto pesquero. En una zona más visible que en las últimas ediciones, donde ya se han acercado decenas de vigueses y viguesas a probar el "mejor marisco del mundo".

Al mediodía, ya había colas para comprar mejillones al vapor y conseguir un hueco en las mesas disponibles para comer y disfrutar con familiares y amigos. Cabe resaltar que, como novedad, este año están programadas diversas actividades infantiles para que padres e hijos puedan pasárselo en grande en el evento.

Como había avanzado el presidente de la Asociación de Compradores de Pescado de Vigo (Acopevi), Juan López, la carpa cuenta con una imagen "más moderna y elegante", con los stands "más homogéneos".

El organizador del evento aseguró en días previos que el objetivo es que "cada vez sea más grande y más representativa de la ciudad y de lo que somos". Sumado a la variedad de mariscos, pulpo, empanadas, pan gallego y otras opciones de nuestra gastronomía también tienen un hueco en el puerto vigués.

Puerto, Deputación y Concello de Vigo han colaborado en la organización del evento, que han llegado a calificar de una "fiesta que nunca se debe perder". Para no hacerlo, cabe recordar que el horario para las comidas será desde las 12:00 hasta las 16:00 horas y para las cenas, de 20:30 a 00:30 horas.

Programación

Viernes, 5 de septiembre

13:00 horas - Actividades infantiles de Big Lab Taller de chapas Maquillaje Globoflexia Hama Beds

de Big Lab 21:00 horas - Actuación de la charanga A Cabeza Non Para

23:00 horas - Actuación de Os Ciclóns

Sábado, 6 de septiembre

13:00 horas - de Big Lab Taller de chapas Maquillaje Globoflexia Hama Beds

12:30 horas - Actuación de la charanga

20:30 horas - Actuación del

23:00 horas - Actuación de

Viernes, 7 de septiembre