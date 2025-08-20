The Champions Burger 2025 en Vigo: estas son las hamburgueserías que participan este año

The Champions Burger regresará al Centro Comercial Vialia de Vigo del 28 de agosto al 7 de septiembre y lo hace con 15 participantes que lucharán porque su plato sea seleccionado como la mejor hamburguesa de España.

Lo harán en forma de foodtruck desde diferentes puntos de España y acompañados por un Hall of Fame de otras seis hamburguesas que no entran en concurso, pero que se han ganado su lugar en este festival gastronómico.

Una edición que este año presentará novedades. Tendrá un "impresionante pórtico luminoso con neones que se encenderá el día de la inauguración", una instalación inspirada en las "legendarias carreteras de Estados Unidos".

Participantes

Street Food Burger

Mopa Brasas

La Muralla

Dark Burger

VicBros Burger

Soul Cofee Beer

Godeo

Nola Smoke

Rico Burger

Tarantin

Tokio Burger

Circo

Vacarnal

Custom Burger

CarnivaleBurger

Hall of Fame