Ofrecido por:
The Champions Burger 2025 en Vigo: estas son las hamburgueserías que participan este año
El Centro Comercial Vialia volverá a acoger del 28 de agosto al 7 de septiembre este festival de la hamburguesa que contará con 15 hamburguesas que luchan por ser la mejor de España, además de un 'Hall of fame' que ofrecerá otras seis hamburguesas
Información relacionada: The Champions Burger confirma su regreso a Vigo: estas son las novedades de la edición 2025
The Champions Burger regresará al Centro Comercial Vialia de Vigo del 28 de agosto al 7 de septiembre y lo hace con 15 participantes que lucharán porque su plato sea seleccionado como la mejor hamburguesa de España.
Lo harán en forma de foodtruck desde diferentes puntos de España y acompañados por un Hall of Fame de otras seis hamburguesas que no entran en concurso, pero que se han ganado su lugar en este festival gastronómico.
Una edición que este año presentará novedades. Tendrá un "impresionante pórtico luminoso con neones que se encenderá el día de la inauguración", una instalación inspirada en las "legendarias carreteras de Estados Unidos".
Participantes
- Street Food Burger
- Mopa Brasas
- La Muralla
- Dark Burger
- VicBros Burger
- Soul Cofee Beer
- Godeo
- Nola Smoke
- Rico Burger
- Tarantin
- Tokio Burger
- Circo
- Vacarnal
- Custom Burger
- CarnivaleBurger
Hall of Fame
- Gottan Grill Gourmet
- Moflete
- The OX x Cenando con Pablo
- Hades
- Cheek's