La hamburguesería de Vigo que desafía a las grandes cadenas con calidad y esencia de barrio Cedidas

A medida que las grandes franquicias gastronómicas conquistan Vigo, el hueco para las hamburgueserías locales se estrecha. Sin embargo, algunas siguen plantando cara. Es el caso de La Aplastada, un proyecto personal de Adrián Albino, que apuesta por una cocina de calidad, con identidad propia y sabor a barrio.

Tras viajar por ciudades como Nueva York, Barcelona o Madrid, y captar las tendencias emergentes, Adrián -también propietario del restaurante Niño Corvo- decidió traer a Vigo un concepto que aún no había aterrizado: las smash burgers. "Las hamburguesas son el plato más consumido del mundo. Vimos que las smash aún no estaban en la ciudad y había una oportunidad", explica.

El lugar elegido para este nuevo reto no podía ser más simbólico: el antiguo local del Niño Corvo, en el número 13 de la rúa San Francisco. "Cuando trasladamos el restaurante, este espacio quedó como almacén. Era perfecto para montar algo nuevo", cuenta.

Es así como La Aplastada abrió sus puertas el 31 de octubre de 2024, con una estética retro, un ambiente desenfadado y una propuesta gastronómica sencilla pero efectiva. En poco tiempo, el local se convirtió en un pequeño refugio para los vecinos del Casco Vello. "Tenemos clientes que vienen todas las semanas. Esa fidelidad es lo que nos diferencia de otros locales", asegura Adrián.

Menú corto, producto de calidad

La carta incluye seis hamburguesas fijas -de carne, pollo y una opción vegana- y una especial que cambia cada dos meses. El secreto, según Adrián, está en la materia prima: trabajan desde el principio con los mismos proveedores de carne, pan y bacon. "Eso nos da estabilidad y garantiza la calidad del producto", asegura.

Pero, la estrella de la carta es "la hamburguesa de la abuela", una combinación clásica con pan, salsa Queen, carne aplastada, queso cheddar, bacon, cebolla caramelizada, lechuga, tomate y pepinillo.

Debido al tamaño del local, el negocio opera principalmente con pedidos para llevar o a domicilio. La Aplastada funciona en exclusiva a través de Glovo, una estrategia que les permite ser más visibles en el entorno digital. "Muchos usuarios entran a la app sin tener claro qué van a pedir. Estar ahí es clave", afirma.

También sobre ruedas

Este verano, La Aplastada ha salido a la carretera. Desde principios de junio, han instalado un food truck en el beach club Maui, en la playa de Patos (Nigrán). "La idea era probar, y la respuesta ha sido muy buena. El sitio es espectacular, con vistas a las Cíes y al atardecer. A la gente le encanta", dice Adrián.