La hamburguesería de Vigo que no sigue modas y lanza el reto más bestia de la ciudad Cedida

Las hamburguesas están de moda. En casi cada rincón de Vigo surge un nuevo local que promete revolucionar este clásico con propuestas 'gourmet': pan brioche, champiñones salteados, salsas exóticas… la lista de ingredientes parece no tener fin. Sin embargo, entre tanto ruido mediático y tendencias pasajeras, todavía hay quienes apuestan por lo de siempre: hamburguesas caseras, sencillas y a buen precio.

Uno de esos lugares es Hamburguesería Carletto Vigo, ubicada en el número 52 de la rúa Eugenio Kraff, a pocos metros del Estadio de Balaídos. Un local con esencia de barrio que se ha ganado el cariño de los vigueses.

Desde hace seis años, el negocio está en manos de Marcos Fernández, quien, tras trabajar solo cinco meses en el restaurante, decidió hacerse con el traspaso en 2019. La pandemia, lejos de frenar su apuesta, lo ayudó a crecer gracias al auge de la comida a domicilio.

Así, el 60% de sus ventas provienen de pedidos online, a través de plataformas como Just Eat, Glovo, Uber Eats y una empresa externa de reparto. También es frecuente el 'take away', especialmente los días de partido, cuando los aficionados del Celta aprovechan la cercanía para encargar su comida antes o después del encuentro.

La estrella: la hamburguesa Carletto

Aunque la carta ofrece una amplia variedad de carnes y combinaciones, hay una hamburguesa que nunca falla: la Carletto. Hecha con carne de ternera y dos tipos de queso integrados, es la favorita de los clientes. "La receta es casera y mía. Siempre la recomiendo a quienes no saben qué pedir", cuenta Marcos. Además, su precio es de lo más económico: solo 6 euros.

El secreto está en la calidad. Marcos lo tiene claro: "Trabajo con carne fresca de un carnicero de confianza, pan de panadería y productos naturales. Todas las recetas son caseras, algunas nacen de una base original, otras las he modificado con el tiempo".

Además, para premiar la fidelidad, el local ofrece una tarjeta de sellos: cada seis hamburguesas, la séptima es gratis.

El "Reto Carletto": 3 kilos de hamburguesa

Pero si por algo se ha hecho conocida esta hamburguesería, además de por su comida casera y sus precios populares, es por su Reto Carletto, un desafío no apto para estómagos pequeños: comerse una hamburguesa de 3 kilos en menos de una hora.

El plato, del tamaño de una bandeja entera, cuesta 35 euros y quien lo consiga se lleva el bote acumulado por todos los que lo intentaron antes y fracasaron. "Lo han probado unas 200 personas, y solo dos lo han logrado", cuenta Marcos. La hamburguesa contiene aproximadamente 1,5 kilos de carne y un pan especial de unos 700 gramos, además de los ingredientes.

Marcos explica que la idea surgió gracias a dos clientes que, en varias ocasiones, le pidieron hamburguesas "fuera de carta": una con tres carnes, otra con seis. "Ellos me dieron la idea, y fueron los primeros en probar el reto", recuerda.

Eso sí, para participar hay que avisar con al menos tres días de antelación, ya que el pan debe encargarse especialmente al panadero y la preparación requiere una planificación especial.