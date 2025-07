El restaurante de Vigo reconocido por la Guía Repsol en el que comer el mejor bocadillo de churrasco

Abierto en 2019, Melitón rinde homenaje al padre de sus propietarios, los hermanos Carlos y Pablo. "Él fue quien siempre nos animó, nuestro motor para seguir adelante", recuerda Pablo. Cinco años después de inaugurar Othilio, su primer restaurante, los hermanos decidieron emprender un nuevo proyecto en la misma calle (rúa Luis Laboada), pero con una propuesta diferente.

"Muchas veces venía gente pidiendo mesa y teníamos que mandarlos a otro restaurante", explica Pablo. A eso se sumaba que Othilio no ofrecía menú del día, algo muy demandado entre semana. De esa necesidad nació Melitón: un concepto más informal, centrado en bocadillos, pero con un enfoque gastronómico que los lleva un paso más allá.

"En Othilio arrasaba el bocadillo de churrasco, así que fue lo primero que incorporamos a la carta del Melitón", cuenta Pablo. Pero aquí no se trata de un simple bocata: el uso de técnicas innovadoras como la cocción a baja temperatura, panes seleccionados, salsas caseras y materia prima de alta calidad marcan la diferencia.

Las estrellas de la casa: desde clásicos a inesperados

Entre los bocadillos estrella está, cómo no, el de churrasco, que lleva más de 11 años triunfando por su jugosidad y sabor. Le siguen en popularidad el de merluza, sorprendente y fresco; el de sardina, y el clásico de calamares. Además, recientemente incorporaron una hamburguesa, en respuesta a la demanda de los clientes que buscaban más variedad.

Más allá de los bocadillos, Melitón ofrece menú del día de lunes a viernes, con dos primeros y dos segundos que cambian a diario. Por las noches y fines de semana, la carta se amplía con más entrantes, platos principales y opciones para niños, como fingers de pollo caseros.

Éxito en pandemia

Contrario a lo que ocurrió en muchos negocios del sector, la pandemia no detuvo el crecimiento de Melitón. "Al principio fue duro, con el cierre repentino y las cámaras llenas, pero por suerte ya teníamos instalada una aplicación de reparto a domicilio, que aunque no habíamos usado, nos salvó", cuenta Pablo. La estrategia funcionó: comenzaron a trabajar intensamente en delivery, ganando una nueva clientela que antes no los conocía.

Solete Repsol

El buen hacer de Melitón no ha pasado desapercibido. La bocatería ha sido reconocida con un Solete de la Guía Repsol, que destaca su cocina y la recomienda para quienes buscan una comida rápida, rica y con toques tradicionales.

Entre sus recomendaciones, la guía subraya el imprescindible bocadillo de churrasco: "es de diez". También elogian creaciones como el de cordero lechal prensado con salsa de yogur y berros, o el de txuleta de vaca premium madurada 45 días con piquillo confitado y rúcula.