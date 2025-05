El restaurante más tradicional de Vigo donde los famosos degustan el mejor marisco de la Ría

Quién iba a decir que un local de Vigo ha reunido en sus casi 100 años de historia a gran parte de las mayores personalidades del último siglo. Y es que la cocina tradicional, basada en el producto local de las Rías Baixas, que ofrece El Mosquito ha atraído a paladares tan distantes entre sí como Álvaro Cunqueiro, Don Juan de Borbón, Andreu Buenafuente o C.Tangana.

En 1930, Doña Carmen abrió una típica taberna marinera gallega junto al Mercado da Pedra en Vigo. "Algo poco habitual en la época", dice el actual dueño de El Mosquito, Santi, que junto a su mujer, Sonia, hace esta semana 10 años que regenta este histórico local de Vigo.

Y no le falta razón a Santi, en aquella época no estaba bien considerado que una mujer fuese propietaria de una tasca. De hecho, Doña Carmen no contaba con la aprobación de su marido, el marinero Ernesto Valverde, pero siguió adelante con su idea, que logró ejecutar gracias a un préstamo de 6 pesetas otorgado por un conocido burgués de la ciudad, Salvador Rocafort.

Fachada de O Mosquito Treintayseis

Poco a poco, el negocio fue ganando fama, tanto dentro como fuera de la ciudad olívica. El conocido actor español Juanito Valderrama llegó a comer en uno de los salones del local, que ya en 1956 hizo su primera aparición en la Guía Michelín. De esta forma, la tasca marinera de Doña Carmen se fue convirtiendo en uno de los restaurantes de referencia de Vigo.

La calidad de los platos, siempre basados en el marisco y el pescado que se cría en las Rías Baixas, también implicó grandes reconocimientos. En 1977, Doña Carmen gana el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Cocinero. Tres años más tarde, le conceden la estrella Michelin, la primera en Galicia junto a otros locales.

Una de las paredes de O Mosquito, repleta de recuerdos de sus casi 100 años de historia Treintayseis

La nueva regencia cumple 10 años

En 1986, fallece Doña Carmen y Carmiña hereda el restaurante, que siguió acumulando tanto reconocimientos nacionales e internacionales, como visitas de las mayores personalidades de cada época, como se puede apreciar en varias de las paredes del local.

Después de 63 años manteniendo el negocio familiar, Carmiña cede el testigo del restaurante en 2015, a sus 78 años. Al no encontrar sucesor dentro de la familia, tiene que buscarlo fuera y lo encuentra a 30 kilómetros de Vigo, en Mondariz.

Una de las salas del restaurante Treintayseis

Santi y Sonia organizaron una comida a la familia de Carmiña, que quedó tan impresionada por su servicio que les ofreció regentar su restaurante. Santi no se había pasado por El Mosquito, aunque lo conocía "de oídas" y sabía que era un "restaurante de prestigio". Así, el camino de la nueva regencia comenzó un 1 de mayo de 2015.

Mantener la tradición de Doña Carmen

Al principio, los nuevos dueños mantuvieron sus antiguos empleos. En el caso de Santi, no dejó de ser maître en el Hotel Balneario de Mondariz hasta 2020, cuando el Covid truncó los planes de todo el planeta. Ahora, ambos se dedican al 100% a El Mosquito y el objetivo es el mismo: mantener la tradición gastronómica que implantó Doña Carmen hace 95 años.

Así, los pescados y mariscos de la Rías Baixas siguen siendo los grandes protagonistas de la carta de El Mosquito. De hecho, Santi presume de ser una de las pocas marisquerías de la ciudad olívica que prepara zamburiñas de temporada.

También destaca su conocimiento del producto. Compra navajas de Cíes porque considera que son las mejores, pero se va hasta O Grove a por el centollo. "Respetamos las vedas, si no es temporada de ostras, no se preparan", explica Santi, que recalca que su menú tan solo contiene mariscos de temporada.

Platos preparados en O Mosquito y unas botellas de vino Treintayseis

Por esta razón, escoger cuál es el plato más demandado por sus clientes es muy complicado. Aun así, admite que el bogavante con huevos fritos y patatas es uno de los favoritos, junto a las empanadas que preparan al momento y el lenguado frito que probó Álvaro Cunqueiro en los años 70 y que tan bien describe en Viaje a Lisboa.

El futuro de El Mosquito

A pesar de mantener una tradición casi centenaria, Sonia y Santi han dejado su sello de identidad estos años, aunque reiteran que el trabajo de Doña Carmen y Carmiña era espectacular. Además de realizar un par de modificaciones en la forma de trabajar, incluyeron un acuario para el marisco y una cámara de maduración de carne. Y de cara al centenario en 2030, también pretender reformar completamente el local.

Estos cambios no los observado Carmiña. A pesar de ayudarles durante sus dos primeros días para realizar un traspaso de poderes inmejorable, la antigua dueña no ha comido en el restaurante desde que lo dejó en sus manos hace diez años. "No es porque no le guste nuestro trabajo, es porque le da pena volver al lugar donde trabajó durante 60 años", afirma Santi, que asegura que sigue manteniendo contacto con la familia fundadora.