Ayer se inauguró la LXIII Festa do Marisco de O Grove (Pontevedra), una de las citas gastronómicas más destacadas de Galicia, que se prolongará hasta el 12 de octubre entre degustaciones, conciertos en directo y actividades para todos los públicos. La inauguración contó con una visita muy especial: la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no dudó en disfrutar de la "maravillosa gastronomía" de las Rías Baixas.

En plena actualidad política, marcada por la crisis de la vivienda y la situación migratoria en Ceuta, Sánchez hizo un hueco en su agenda para acercarse a una de las fiestas gastronómicas más populares de Galicia. El Ejecutivo socialista estuvo acompañado del alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Pulpo, mejillones y más

Pedro Sánchez hizo este miércoles una parada con sabor gallego en su visita a Galicia. Antes de poner rumbo a O Grove, el presidente del Gobierno se desplazó hasta las instalaciones de Delta Vigo, situadas en el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares, para conocer de cerca la actividad de una de las compañías vinculadas al sector aeronáutico de Galicia.

Tras esto, Sánchez puso rumbo a O Grove, municipio convertido durante estos días en el punto de encuentro exclusivo para los amantes del marisco con motivo de la LXIII Festa do Marisco.

Allí, su presencia no pasó precisamente desapercibida. El presidente apareció por sorpresa en la carpa del evento y se mezcló con vecinos, visitantes y trabajadores de los puestos, dando lugar a todo tipo de comentarios y opiniones al respecto.

La propia organización de la fiesta compartió en sus redes sociales imágenes de la visita y contó que Sánchez pudo probar una selección de productos típicos. Entre ellos, una tapa de pulpo á feira que, por su reacción, quedó totalmente encantado. Al probarlo, el presidente no pudo contener su gesto y lo resumió con una simple palabra: "Espectacular".

También tuvo tiempo para probar los mejillones y para disfrutar de otro clásico en cualquier mesa gallega: la empanada. Sin duda, todo un festín gastronómico al que hay que sumar otros productos típicos de la gastronomía gallega.

Su recorrido por la carpa contó con todo tipo de reacciones. Hubo quienes aprovecharon para saludarle, lanzarle algún piropo o corear el habitual "¡presidente, presidente!". No obstante, también se escucharon voces críticas relacionadas con la situación de Ceuta.

LXIII Festa do Marisco de O Grove

La Festa do Marisco de O Grove, celebrada desde 1963, es una de las fiestas gastronómicas más importantes de Galicia. Destaca por la degustación de marisco gallego, además de ofrecer conciertos en directo, música tradicional, bailes, charangas y actividades infantiles.

Este 2026, la fiesta vuelve con propuestas para todos los públicos. La degustación de marisco tiene precios desde los 5,50 euros por los mejillones al vapor hasta los 21 euros por una ración de percebes.