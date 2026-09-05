17.000 huevos y una sartén de seis metros: así preparó Sanxenxo (Pontevedra) la tortilla más grande del mundo

Sanxenxo ha logrado este sábado un récord gastronómico: cocinar la tortilla más grande del mundo de la mano de la empresa El Huevo de la Abuela. Para ello fueron necesarios 17.000 huevos, 1.700 kilos de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal.

Fueron miles de personas las que presenciaron un hito que para llevarlo a cabo, con versiones con y sin cebolla, requirió además de una sartén de seis metros de diámetro y el trabajo coordinado de 72 personas.

Alrededor de las 13:30 horas llegó el momento de mayor expectación y de más riesgo: darle la vuelta a la tortilla. Esta maniobra fue ejecutada gracias a una grúa de 75 toneladas, que permitió voltear la enorme sartén con éxito y con apenas vertido de huevo.

Tras destaparla, comenzó el reparto de 10.000 raciones, vendidas a un precio de tres euros cada una. La iniciativa tuvo además un carácter solidario, ya que la recaudación obtenida se destinará a fines benéficos.

El reto se enmarca en la programación de la Feira da Cebola y las fiestas de Santa Rosalía, dando especial protagonismo a la cebolla de Sanxenxo.

Se trata de la tercera vez que se lleva a cabo una elaboración de estas características, pero la primera en la que se incorpora este producto local.