Este pueblo a media hora de Pontevedra es la catedral de las almejas: un manjar del mar en Galicia

Si por algo es conocida Galicia es por su rica gastronomía, donde el marisco ocupa un lugar privilegiado. La costa gallega, bañada por las aguas del océano Atlántico, ofrece una variedad de mariscos que son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional; mejillones, percebes, almejas o navajas son solo algunos ejemplos de los manjares que se puede encontrar en esta región. Pero si existe un marisco que destaca en todas las comidas y cenas de amigos y familias, esas son las almejas. Fina o babosa, ambos tipos son una verdadera delicia, y eso lo saben muy bien en el municipio de Carril (Pontevedra).

La calidad del marisco gallego se debe a las aguas limpias y frías donde se encuentra, así como a las técnicas de pesca y recolección que han sido transmitidas de generación en generación. Carril es una parroquia gallega del municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa. Siendo uno de los puertos más importantes de Galicia hacia 1750, vive por y para el mar. El plato estrella de esta localidad son las conocidas almejas a la marinera.

Carril, o Paraíso da Ameixa

Si eres amante de las almejas no hay duda de que habrás escuchado hablar de las almejas de Carril, un molusco bivalvo originario de la Ría de Arousa que encanta a todo aquel que lo prueba. El marisco de este municipio es famoso por su sabor dulce y su carne jugosa, si bien es cierto que su textura viscosa no gusta a todos los paladares. No obstante, hay quien piensa que eso se debe a no haber comido unas almejas marineras en condiciones.

Existen dos tipos de almejas de Carril: la almeja fina y la almeja babosa. La fina tiene un sabor muy intenso a mar. Es de tamaño pequeño a mediano, con un color blanco o amarillento en su concha. Por otro lado, la babosa es más grande y su concha es de color blanco con manchas blancas.

En Galicia, la almeja de Carril está protegida por la Denominación de Origen Protegida (DOP) "Almeja de Carril", lo que asegura que han sido cultivadas acorde a unos estándares de calidad, seguridad y sometidas a controles para su venta.

Almeja babosa

Se encuentra principalmente en el Atlántico oriental. Se trata de un ingrediente de lo más popular en la cocina gallega. Destaca por tener una textura más viscosa y un sabor más suave que la almeja fina. Sin embargo, su sabor es espectacular. Como preparación destacan las almejas a la sartén.

Almeja fina

En la costa atlántica europea habita esta molusco. Muy utilizada en la gastronomía gallega, destacando el plato de almejas al limón. Tiene un tamaño mayor que la almeja babosa y es mucho más jugosa.

Fiesta de la almeja en Carril

"A festa da Ameixa de Carril" es una fiesta gastronómica declarada de interés turístico de Galicia en 2014 y que se realiza en el mes de agosto desde 1992. Nacida para rendir homenaje al molusco que se cultiva en la Ría de Arousa, en concreto en la desembocadura del río Ulla, hoy en día es una de las citas culinarias más importantes de Galicia.

En esta fiesta tienes la oportunidad de degustar este exquisito manjar recogido en los arenales de Carril, con preparaciones de lo más variadas para todos los paladares, si bien es cierto que destacan las almejas a la marinera acompañadas de una buena copa de vino blanco. También, no falta la propuesta musical para amenizar el ambiente, tanto de música tradicional gallega como de grupos actuales.

Si todavía no has acudido nunca a esta fiesta, no te pierdas la próxima cita en agosto del 2025. Mientras tanto, te dejamos unas recetas de almejas para que practiques y no tengas que esperar tanto para disfrutar de este exquisito marisco.

Formas de cocinar las almejas de Carril

Almejas a la marinera

Posiblemente, uno de los platos más clásicos de la cocina gallega.

Ingredientes:

Almejas de carril

Cebolla

Ajo

Pimiento verde

Tomate

Vino blanco

Perejil

Receta:

Lava las almejas y déjalas en agua con sal para que suelten la arena

para que suelten la arena En una sartén sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento verde

Añade el tomate y deja que se cocine unos minutos

y deja que se cocine unos minutos Agrega el vino blanco y espera a que se evapore el alcohol

Añade las almejas y tapa la sartén hasta que se abran

Espolvorea con perejil y ¡listo!

Almejas al ajillo

Ingredientes:

1 kilo de almejas de Carril

4 dientes de ajo picados

1 guindilla o pimiento picante (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil fresco picado

Receta:

Lava las almejas y déjalas en agua fría durante 30 minutos. Así, conseguirás quitarles la arena

y déjalas en agua fría durante 30 minutos. Así, conseguirás quitarles la arena Caliente aceite de oliva a fuego lento en una sartén. Echa ajos picados y, si utilizas, la guindilla o pimiento picante. Salte hasta que se doren

en una sartén. Echa y, si utilizas, la guindilla o pimiento picante. Salte hasta que se doren Agrega las almejas y tapa la sartén a fuego medio-alto para que se abran

para que se abran Sal y perejil picado al gusto

picado al gusto Un trozo de pan para mojar en la salsa y ¡listo! Ya tienes tus almejas de Carril al ajillo listas

Taberna de Carril

Situada en Calle, Travesía da Xalda, 3, es una de las paradas obligatorias en Carril, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para degustar una buena ración de almejas a la marinera. No hay cliente que haya salido de este restaurante sin ensalzar la salsa que acompaña a este molusco, así como otros platos destacados del establecimiento como el pulpo, el rodaballo o la mariscada de la casa.

Es un restaurante muy recomendado por los locales del pueblo, gracias a la gran calidad de los productos frescos del día con el que realizan cada uno de sus platos.