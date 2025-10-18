Paga 140 euros en un restaurante cerca de Pontevedra y no se corta: "Una de las mejores carnes del mundo"

Paga 140 euros en un restaurante cerca de Pontevedra y no se corta @laiaseemis

Compartir experiencias gastronómicas en redes se ha vuelto una costumbre que muchos ven en TikTok. En estos vídeos, los influencers culinarios valoran la experiencia y comparten el precio de los platos.

En uno de los últimos vídeos publicados en Galicia, una joven relata su experiencia en un selecto restaurante del corazón de Pontevedra, famoso por la calidad excepcional de su carne. En efecto, hablamos de O Xesteira, en el lugar a A Xesteiriña, en Sanxenxo.

"Una de las mejores carnes del mundo"

Sin muchos rodeos, la experiencia de @laiaseemis fue para repetir, ya que ella y su acompañante pudieron disfrutar de un jugoso chuletón de carne de rubia gallega, que describieron como "una de las mejores carnes del mundo, criada en Galicia con tradición y paciencia".

Como entrantes, probaron una selección de delicias: selección de cecinas, carpaccio de picaña madurada, tomates y croquetas de rabo de toro. Para el postre eligieron tarta de queso y tarta de pistacho, ambas caseras.

"Rodeados de viñas y con la tranquilidad del paisaje gallego, este asado no solo ofrece comida, ofrece una experiencia completa, donde la tradición gallega se mezcla con el sabor auténtico de la brasa", apunta @laiaseemis.

El total de la cuenta ascendió a 140 euros, es decir, 70 euros por persona. La mayoría de los platos tenía un precio medio de entre 12 y 25 euros, salvo la carne que cuesta 130 euros el kilo. Los postres se situaron en 7,5 y 8 euros cada uno.

Conquistó a Jennifer Lopez y su equipo

Luis Rodríguez y Jennifer Lopez Cedida

El pasado mes de julio, Jennifer López ofreció en Pontevedra un concierto para el recuerdo. Tras una enérgica actuación, la cantante y compositora estadounidense hizo una parada en O Xesteira, donde disfrutó de un auténtico festín.

"Fue una experiencia totalmente desconcertante porque es una persona muy mediática, pero su equipo de seguridad nos ayudó mucho previamente", contó Luis Rodríguez, responsable del asador O Xesteira, a este medio.

Jennifer López y su equipo llegaron de madrugada, alrededor de las 02:00 horas. "Comieron un montón, a mí me parece demasiado. De hecho, le dije al jefe de sala que le quitase algún plato porque creía que no se lo iban a comer todo. Luego me arrepentí un poco, pero comieron un montón", confesó entre risas.

Jennifer López, sus acompañantes y equipo de seguridad tomaron dos raciones de croquetas de rabo de toro y cecina, tres ensaladas, puerros a la brasa, una tabla de queso, unas piezas de lomo bajo de rubia gallega, dos raciones de bacalao y otras dos de rodaballo.