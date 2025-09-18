Paga 25 € por un menú de churrasco y pulpo en un restaurante de Pontevedra y no da crédito: "Una delicia"

La gastronomía gallega es uno de los principales atractivos por los que muchos turistas deciden visitar nuestra tierra. Da igual si eres más de pescado o de carne, o si te gusta el marisco o las verduras, en Galicia siempre vas a encontrar un plato que llame tu atención por su calidad y sabor.

A sabiendas de esto, son muchos los que graban sus experiencias en diferentes restaurantes gallegos, mostrando los platos y sus primeras impresiones al probarlos. Uno de ellos es el conocido Pablo Cabezali (@cenandoconpablo), quien ha visitado O Fogar de Breogán en Lalín (Pontevedra).

"Los precios son muy baratos"

"He venido a Galicia a probar el menú de churrasco en un restaurante que se ha hecho muy famoso", comenzó en su vídeo. Concretamente, el establecimiento está situado en la parroquia de Santiso. "Son unas cabañitas verdes muy curiosas estilo hobbiton", dice mientras enseña el exterior.

El ambiente del local es muy acogedor, hasta podría decirse que te transporta a un cuento al más puro estilo El Señor de los Anillos. Pablo Cabezali optó por pedir el menú de 25 euros que incluye churrasco, pulpo, bebida y postre, así como otros platos para completar su gran comilona.

#churrasco ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO @cenandoconpablo El Restaurante de Película en un pueblo gallego que es famoso en Tiktok 👇🏼 Este restaurante se ha hecho famoso en redes sociales: se encuentra en la provincia de Pontevedra Galicia y su nombre es el fogar de Breogán. He venido a comprobar si se come tan rico como se pone en esos vídeos virales y contaros mi reseña probando muchos platos de su Carta incluyendo ese Menú de Churrasco gallego #galicia

El primer plato que probó fue el pulpo a la gallega, que realmente es pulpo á feira, ya que no lleva patatas. Su reacción fue más que evidente: "Esto es Galicia, eh, pulpo de muy buen sabor, con pimentón picante, que le da ahí un poquito de alegría". Y añadió: "La textura está un poquito dura".

Como no podía ser de otra forma, no pudo resistirse al acabar el plato. "Mojar aquí el pan, de verdad os lo digo, me parece una auténtica delicia", dice mientras rebaña el plato de madera.

La siguiente comida no entra en el menú, pero optó por pedirla igualmente. Se trata de un revuelto de huevos, setas y panceta. Por desgracia para él, no fue lo que se esperaba. "Lo encuentro un plato un poco pobre, no hay ningún momento en el que haya algo que te dé motivos para alegrarte de lo que te estás comiendo", dice sin tapujos.

Tras esto, llegó el plato más esperado, el churrasco: "Completito lo que tengo aquí, la esencia del menú churrasco". Es una mezcla de cerdo, ternera, criollo, pollo, ensalada y patatas. De estas últimas, solo tiene que decir que "están increíbles. Son unas patatas nivel 10", afirma.

Del churrasco de cerdo solo puede decir que "tiene mucho sabor a parrilla. ¡Qué rico!", mientras que del pollo afirma que "tiene el exterior churrascadito, por dentro muy tierno. Me gusta el punto de sal".

La ensalada sencilla y el chorizo criollo muy rico, aunque opina que hay que comerlo con moderación, porque llena mucho. Respecto a la carne de ternera, tan solo dice que "muerdes y se le sale el jugo", mientras saborea cada mordisco.

Después de estos platos, lo tiene claro. "Os voy a decir una cosa, el revuelto no valía para nada, pero el menú con esto muy bien eh, 25 euros este mix de carne junto al pulpo, y la bebida y el postre...¿dónde firmo?", opina con contundencia.

Sin embargo, todavía había sitio para más. También quiso probar el chuletón de ternera con un precio de 40 euros/kg. Como buen amante de la carne poco hecha que es, en su opinión, dice que "está muy hecha, muy marcada. Se ha pasado".

Ahora sí, llegó el momento de los postres. Un flan de queso y una tarta de queso al horno, ambos por un precio de 3,50 euros. El primero le ha encantado, "está muy bueno", mientras que el segundo ha sido todo un desacierto: "Sabe por fuera a bizcocho de limón. ¿Qué es esto? No lo entiendo".

Finalizada la comida, toca el momento de pagar. En total, por el menú de 25 euros con churrasco y pulpo, el revuelto, el chuletón de ternera y los dos postres, solo ha pagado 76,50 euros. Sin duda, un precio muy asequible teniendo en cuenta la gran cantidad de comida y la calidad.