Come un menú del día con marisco y pescado por 12 € en O Porriño (Pontevedra) y no da crédito: "Increíble"

Miles de personas se lanzan a realizar el Camino de Santiago, ya sea el francés o el portugués -los más conocidos- como cualquier otro. Atrapados por su simbolismo, paisajes, la desconexión que ofrece o conocer lugares nuevos, pero todo aquel que hace el Camino coincide en lo mismo: te cambia por completo.

Una peregrina de Murcia se ha lanzado a hacer el Camino francés y su primera etapa, desde Tui hasta O Porriño, no podía haber acabado de la mejor forma: un rico menú del día casero con productos gallegos a un precio espectacular. "Menú del día 12€ increíble", dijo ella.

Marisco, pescado y postre por 12 euros

El restaurante al que acudió Ane Yasmine fue O Xantar de Pepa, en O Porriño. Un lugar que destaca por apostar por la "tradición y tapas auténticas", tal y como afirman es su web oficial.

La peregrina decidió acudir a este restaurante, acompañada del resto de personas que realizan el Camino con ella, para "recargar energías". De bebida, optó por el agua de una fuente que le recomendó la mujer del hostal en el que se alojaron, "una de las mejores aguas que te puedes beber en Galicia".

Al principio se llevaron una desilusión en el establecimiento, pues su idea era comer pulpo, pero no quedaba. "Hemos venido todos ilusionados, con ganas de comer pulpo a lo bestia, pero se ve que se han acabado los pulpos últimamente aquí en Galicia", afirma con tristeza.

Debido a ello, opta por pedir unas zamburiñas y un menú del día casero por tan solo 12 euros que califica de "increíble". Consta de dos platos y un postre de lo más contundentes y deliciosos.

No obstante, antes de comenzar con el menú del día y ante la falta de pulpo, decidieron pedir unas zamburiñas, que realmente son volandeiras, las cuales tienen una pinta increíble. En la mesa, también se ven unos pimientos de Padrón, aunque no dice nada de ellos.

"Comenzamos con el menú de 12 euros. De primero me he pedido unos mejillones". En la imagen se ve un plato repleto de este manjar gallego. Nada más probarlos lo tiene claro: "Muy buenos", afirma mientras mira su plato.

"De segundo plato del menú yo me he pedido rapante, se llama el pescado" y explica: "Depende de la zona de España se llama de una forma u otra". Lo que más sorprende de este plato de pescado es su gran tamaño. Una patata cocida, ensalada completa y el rapante entero.

"Yo creo que va a estar buenísimo por la pinta que tiene", dice la peregrina convencida de su elección gastronómica.

Después de las volandeiras, los mejillones, los pimientos de Padrón y el rapante, todavía quedaba sitio para más: "Terminamos esta comida ya. ¡12 euros el menú! Con este flan de huevo casero", al que se le ve su esponjosidad en un primer plano a cámara.