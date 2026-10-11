Los cocineros coinciden: la tarta de queso más rica se prepara con 500 g de queso crema y 10 castañas

La tarta de queso es el postre favorito por excelencia gracias a su textura suave y cremosa, con un toque entre dulce y ácido.

Por lo general, se prepara con queso crema, nata, huevos, azúcar, mantequilla y con base o no de galletas. No obstante, se puede adaptar fácilmente cambiando los ingredientes.

Así se prepara la tarta de queso más rica del otoño

En otoño, las castañas se convierten en uno de los alimentos estrella de la temporada y en el complemento perfecto para preparar una deliciosa tarta de queso.

Tal y como explica Sara Fernández en su receta, la tarta de queso y castañas es una receta muy sencilla que no requiere ser un experto en la cocina para conseguir un buen resultado.

Para ello, la influencer gastronómica, conocida como @sarafernandezperales en TikTok, utiliza los siguientes ingredientes y cantidades:

500 g de queso crema

450 g de nata para montar

100 g de galleta

200 g de azúcar

6 huevos

10 castañas trituradas y cocidas

Una vez tengamos listos todos los ingredientes, los pasos a seguir son:

Preparamos la base con 100 g de galletas trituradas y 40 g de mantequilla A continuación, extendemos la mezcla en un molde circular y llevamos al congelador durante 10 minutos Trituramos las castañas con la ayuda de una licuadora y reservamos en un bol aparte Para la tarta, mezclamos 500 g de queso en crema, 450 g de nata para montar, 200 g de azúcar y 6 huevos batidos hasta obtener una masa homogénea Después, agregamos las castañas trituradas y vertemos la mezcla en el molde Precalentamos el horno a 200ºC y horneamos durante 30 minutos Dejamos enfriar la tarta en la nevera, tapada con papel film. Una vez bien fría, emplatamos y... ¡a disfrutar!

Sara completa la receta con una deliciosa crema casera de chocolate y castañas. Para ello, calienta 100 g de nata y, a continuación, funde el chocolate en ella.

"Una vez que tenemos los dos ingredientes bien integrados, añadimos la castaña triturada que nos ha sobrado. Y ya tendríamos lista nuestra crema de castañas y chocolate, ahora solamente hay que dejarla enfriar y cuando tengamos la tarta lista, la decoraremos".

Las castañas, un superalimento muy saciante y bajo en grasa

Castañas iStock

Las castañas son el superalimento del otoño. Se pueden consumir asadas, cocidas o en platos salados y dulces, y destaca por su excelente perfil nutricional.

En este sentido, la Fundación Española de la Nutrición (FEN) explica que las castañas son un fruto rico en agua y bajo en grasas. También son fuente de fibra e hidratos de carbono complejos.

"Esto ocupan casi la mitad de su composición; y no debemos olvidar que los hidratos de carbono han de ser la fuente de energía más importante en nuestra dieta".

En cuanto a los minerales, las castañas son fuente de fósforo y potasio. "Los contenidos en vitaminas no son muy significativos, pero podemos destacar que la castaña es fuente de vitaminas del grupo B (B1 y B6).