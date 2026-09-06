El restaurante gallego que enamoró a Cristina Pedroche en sus vacaciones: "Un menú absolutamente delicioso"

Este verano, Cristina Pedroche ha demostrado que Galicia es mucho más que paisajes increíbles y playas de ensueño: también es un auténtico paraíso gastronómico. Durante sus vacaciones por tierras gallegas, la presentadora ha disfrutado de algunos grandes templos culinarios de Galicia. Y no se conformó con uno ni con dos restaurantes: al menos tres fueron protagonistas de sus redes sociales.

Entre sus paradas estuvieron Pepe Vieira, en Raxó (Pontevedra), distinguido con 2 Estrellas Michelin, 1 Estrella Verde y 2 Llaves Michelin; Asador O Pazo, en Padrón (A Coruña), que luce 1 Estrella Michelin y 2 Soles de la Guía Repsol; y Culler de Pau, en O Grove (Pontevedra), del que salió fascinada tras disfrutar de su menú.

"Parte de un menú absolutamente delicioso"

Así definió Cristina Pedroche su experiencia en Culler de Pau, acompañando sus palabras con varias fotografías de algunos de los platos que disfrutó durante su visita al restaurante. Y, a juzgar por sus elogios, la experiencia no pudo ser más satisfactoria.

No cabe duda de que, tanto por el aspecto de las elaboraciones como por las palabras de la presentadora, este establecimiento gallego, distinguido con 2 Estrellas Michelin, 3 Soles de la Guía Repsol y 1 Estrella Verde, superó, con creces, sus expectativas.

Cristina Pedroche en Culler de Pau, en O Grove (Pontevedra) Instagram @cristipedroche

En las imágenes se pueden ver un total de seis platos, todos ellos representativos de una alta cocina gallega, basada en el producto y vinculada al territorio. Se trata de una cocina de autor en la que cobran especial protagonismo los productos frescos, locales y de temporada, tanto del mar como de la tierra.

El restaurante adapta su propuesta al entorno y al momento del año, por lo que el menú está en constante evolución y cambia con frecuencia para aprovechar al máximo los ingredientes de cada temporada. Una filosofía que permite que te sorprendas cada vez que visites el establecimiento.

Los menús en Culler de Pau

"Tenemos nuestros 5 sentidos atentos a lo que nos rodea, para traer a nuestra cocina el mejor producto en su mejor momento", así describen en este restaurante el respeto que tienen por la cocina y por cada producto que utilizan en sus elaboraciones.

Si visitas este restaurante, tienes la posibilidad de escoger entre tres menús degustación: Menú Descuberta, Menú Marexada y Menú Ronsel.

El menú Descuberta incluye 4 aperitivos, entre 13 y 15 platos, 1 prepostre y 2 postres. Su precio es de 240 euros y, en caso de añadir maridaje, habría que añadir otros 95 euros. Por su parte, el menú Marexada ofrece 4 aperitivos, 7 platos, 1 prepostre y 2 postres. Cuesta un total de 210 euros y, el maridaje, también aparte y opcional, cuesta 80 euros.

El más económico es el menú Ronsel, que ofrece a los comensales 5 aperitivos, 4 platos y 2 postres por el precio de 190 euros. De incluir el maridaje, el coste son 65 euros por persona.