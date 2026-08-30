El restaurante especializado en bacalao al horno y carnes a la parrilla: "Todo riquísimo y la atención muy agradable"

Los pescados y carnes de Galicia destacan por su gran calidad gracias a factores como su geografía, su clima y las rías gallegas. Por ello, todo producto del mar tiene un sabor exquisito y cualquier carne presenta una textura y jugosidad inigualable debido al pasto natural de los animales.

Son muchos los restaurantes gallegos que se especializan en comida a la parrilla, pero también los que tienen el truco para preparar un pescado difícil de olvidar. En Coles (Ourense), hay un restaurante que está especializado en carnes a la parrilla y en bacalao al horno y que, a juzgar por la opinión de sus clientes, no es ninguna mentira. Se trata de CABÚ 74.

Comida casera a reventar

Terraza de CABÚ 74. Abre todos los días excepto los martes.jpg cabu74.com

CABÚ 74 es una casa de comidas situada en Vilarnaz, en el municipio ourensano de Coles, que apuesta por recuperar el sabor de siempre, ese que te recuerda a la comida de tu abuela y a esas comidas familiares con sobremesas enormes.

Su especialidad son las carnes a la parrilla y el bacalao al horno, elaborados de forma casera y tradicional con el fin de ofrecer productos de calidad y sabores exquisitos. Sin duda, es una propuesta para disfrutar de la buena gastronomía gallega y de los productos locales y frescos.

El restaurante dispone de una carta variada, con opciones para diferentes gustos, y también prepara menús para grupos para adaptarse a las grandes celebraciones. Eso sí, por encargo. Además, de lunes a viernes ofrecen menú del día, perfecto para degustar comida casera, tradicional y a buen precio.

Su carta la dividen en primeros o para picotear, carnes y pescados. En la primera opción hay un poco de todo. Desde tabla de ibéricos, ensaladas o croquetas, hasta calamares, xoubas, pulpo o varios mariscos. Respecto a los pescados, además de la especialidad del bacalao al horno, también ofrecen merluza, lenguado y lubina.

Platos de CABÚ 74 cabu74.com

En el apartado de carnes encontrarás churrasco, milanesa, carne rixada, chuletón de ternera o carne roja, entrecot, solomillo o chuleta de ternera. Todo un manjar elaborado con respeto por el producto.

El establecimiento cierra los martes. Los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos abre de 12:00 a 17:30 horas, mientras que viernes y sábados también ofrece servicio de 19:30 a 01:00 horas.

Las reseñas de sus clientes

Las reseñas de los clientes destacan la gran calidad de su propuesta gastronómica, además del increíble trato recibido de principio a fin. Por ello, no es de extrañar que CABÚ 74 sea uno de los restaurantes más populares para degustar carnes a la parrilla.

"Todo estaba riquísimo y la atención muy agradable. Rebeca nos ha atendido 2 veces y súper amable siempre. Qué agradable lo pasamos", comentó Génesis Celis. "Muy buen lugar para comer el menú del día. Buena calidad", indicó Xan.

También hay quien se ha fijado, y mucho, en los precios: "Increíble, pero increíble. Barato y bueno todo. No tengo fotos de todo pero la tarta de queso ya es prueba suficiente. Raciones abundantes y precios súper accesibles para todos", finaliza Emma.