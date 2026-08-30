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El restaurante especializado en bacalao al horno y carnes a la parrilla: "Todo riquísimo y la atención muy agradable"
Ofrece una carta muy variada con opciones para todos los gustos y con varias posibilidades de carnes y pescados
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Los pescados y carnes de Galicia destacan por su gran calidad gracias a factores como su geografía, su clima y las rías gallegas. Por ello, todo producto del mar tiene un sabor exquisito y cualquier carne presenta una textura y jugosidad inigualable debido al pasto natural de los animales.
Son muchos los restaurantes gallegos que se especializan en comida a la parrilla, pero también los que tienen el truco para preparar un pescado difícil de olvidar. En Coles (Ourense), hay un restaurante que está especializado en carnes a la parrilla y en bacalao al horno y que, a juzgar por la opinión de sus clientes, no es ninguna mentira. Se trata de CABÚ 74.
Comida casera a reventar
CABÚ 74 es una casa de comidas situada en Vilarnaz, en el municipio ourensano de Coles, que apuesta por recuperar el sabor de siempre, ese que te recuerda a la comida de tu abuela y a esas comidas familiares con sobremesas enormes.
Su especialidad son las carnes a la parrilla y el bacalao al horno, elaborados de forma casera y tradicional con el fin de ofrecer productos de calidad y sabores exquisitos. Sin duda, es una propuesta para disfrutar de la buena gastronomía gallega y de los productos locales y frescos.
El restaurante dispone de una carta variada, con opciones para diferentes gustos, y también prepara menús para grupos para adaptarse a las grandes celebraciones. Eso sí, por encargo. Además, de lunes a viernes ofrecen menú del día, perfecto para degustar comida casera, tradicional y a buen precio.
Su carta la dividen en primeros o para picotear, carnes y pescados. En la primera opción hay un poco de todo. Desde tabla de ibéricos, ensaladas o croquetas, hasta calamares, xoubas, pulpo o varios mariscos. Respecto a los pescados, además de la especialidad del bacalao al horno, también ofrecen merluza, lenguado y lubina.
En el apartado de carnes encontrarás churrasco, milanesa, carne rixada, chuletón de ternera o carne roja, entrecot, solomillo o chuleta de ternera. Todo un manjar elaborado con respeto por el producto.
El establecimiento cierra los martes. Los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos abre de 12:00 a 17:30 horas, mientras que viernes y sábados también ofrece servicio de 19:30 a 01:00 horas.
Las reseñas de sus clientes
Las reseñas de los clientes destacan la gran calidad de su propuesta gastronómica, además del increíble trato recibido de principio a fin. Por ello, no es de extrañar que CABÚ 74 sea uno de los restaurantes más populares para degustar carnes a la parrilla.
"Todo estaba riquísimo y la atención muy agradable. Rebeca nos ha atendido 2 veces y súper amable siempre. Qué agradable lo pasamos", comentó Génesis Celis. "Muy buen lugar para comer el menú del día. Buena calidad", indicó Xan.
También hay quien se ha fijado, y mucho, en los precios: "Increíble, pero increíble. Barato y bueno todo. No tengo fotos de todo pero la tarta de queso ya es prueba suficiente. Raciones abundantes y precios súper accesibles para todos", finaliza Emma.