El restaurante al borde del mar donde comer a reventar pescados frescos: "Producto excepcional. Repetiré"

O Loxe Mareiro ofrece vistas al mar y cuenta con un producto fresco de máxima calidad Guía Macarfi

Las escapadas gastronómicas son una excelente opción en verano. Para los amantes del buen comer, la Guía Macarfi destaca una selección de restaurantes junto al mar, entre ellos O Loxe Mareiro.

Situado en Carril, en el municipio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), O Loxe Mareiro es mucho más que un restaurante. Este establecimiento ofrece una experiencia única con el pescado fresco como gran protagonista.

Un restaurante sobresaliente con producto de máxima calidad

La Guía Macarfi, la herramienta imprescindible para aquellos que buscan vivir experiencias novedosas, situó en la edición de 2026 a la provincia de Pontevedra en el mapa gastronómico español con un listado de 25 restaurantes seleccionados.

Uno de ellos es O Loxe Mareiro. "Esta taberna marinera parece flotar sobre la ría de Arousa. Aquí, el tiempo se detiene: es posible tomar el aperitivo con los pies en el agua o disfrutar de una preciosa puesta de sol mientras se saborean navajas o pescados.

A escasos metros del mar, este restaurante de Carril se ha consolidado como una de las apuestas más seguras para disfrutar de la gastronomía marinera, y no es de extrañar: el producto destaca por su extraordinaria calidad.

Quienes disfrutan de los berberechos, las almejas y otros mariscos conocen que O Loxe Mareiro es una parada obligatoria. Al frente de la cocina, Iago Pazo "eleva el producto con técnicas precisas que respetan su sabor".

El restaurante ofrece una carta corta de marisco y pescado a la brasa, además de un menú cerrado, bautizado como 'Arousa', que puede completarse con las capturas del día.

Para acompañar la propuesta, O Loxe Mareiro cuenta con una carta de vinos y otra de "tragos frescos y sin alcohol", hechos en casa.

El precio medio por comensal ronda los 105 euros

La Guía Macarfi valora la propuesta gastronómica del proyecto junto a la playa de Portugalete con un 8,6 sobre 10 puntos. A la decoración y al servicio le da 7,5 y 8 puntos, respectivamente. El precio medio es de 105 euros por comensal, sin bebida.

La puntuación de la Guía Macarfi coincide con la valoración de muchos comensales: "Una pequeña casa marinera al borde del mar con unas vistas impresionantes a la ría"; "un producto excepcional, tanto la comida como su bodega"; "repetiré sin dudar en el próximo viaje".

O Loxe Mareiro adapta su horario según la temporada. Estos son sus días de apertura durante la temporada estival: