Karlos Arguiñano, 77 años, chef: "Un buen rape a la gallega lleva ajada, que es lo que le da la chispa final"

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El rape a la gallega es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega. Una receta sencilla que no necesita que seas el/la mejor chef del mundo para que te quede deliciosa y con todos los ingredientes en su punto

Sin embargo, si no sabes bien cómo realizar cada paso, Karlos Arguiñano ha hecho recientemente esta receta en su programa de cocina, con esa "ajada" tan maravillosa que utilizamos los gallegos en muchas recetas.

"Un plato ligero, tradicional y lleno de sabor"

El reconocido cocinero ha compartido esta receta en su programa de Cocina Abierta, ese con el que lleva tantos años ofreciendo trucos de cocina a sus seguidores. En esta ocasión ha optado por el rape a la gallega, un plato "perfecto para disfrutar del pescado de una forma fácil en casa".

Para hacer este sabroso plato solo necesitas disponer de trozos de rape, guisantes, patatas y los ingredientes necesarios para hacer la ajada, que es la que "le va a dar la chispa final a este plato extraordinario", comenta Arguiñano.

El protagonismo en esta receta lo tienen los ingredientes y la buena cocción por tiempos. Primero debes poner el agua a hervir. Mientras tanto, pela y corta las patatas en rodajas de grosor medio, aproximadamente como un dedo, para evitar que se rompan o queden crudas.

A los 5 minutos de cocción de las patatas, añade los guisantes para que se cuezan en conjunto. Pasados otros cinco minutos, se incorpora el rape cortado en trozos y previamente sazonado. De nuevo, otros cinco minutos de cocción.

Una vez listo, retira el rape a una fuente y, por separado, las patatas con los guisantes a otra.

Para preparar la ajada , se doran los tres dientes de ajo en aceite de oliva y se retiran del fuego, para que se atempere y no se queme el pimentón al añadirlo. Luego se incorpora un chorrito de vinagre para finalizar la mezcla.

Ahora solo queda verter la ajada por encima del rape con patatas y guisantes y... ¡Listo! Ya tendrás listo tu increíble plato de rape a la gallega.

Ingredientes del rape a la gallega de Karlos Arguiñano:

2 colas de rape (1 kg aprox.)

4 patatas

100 gramos de guisantes desgranados

3 dientes de ajo

10 ml de vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de pimentón

Perejil

El paso a paso de esta receta lista en 25 minutos:

Pon agua a hervir con sal, mientras pelas y cortas las patatas en trozos ni muy grandes ni muy pequeños

Añade las patatas al agua hirviendo

Tras 5 minutos de cocción, incorpora los guisantes

De nuevo, cinco minutos más tarde, añade los trozos de rape cortados y sazonados previamente

Cuando todo lleve 5 minutos hirviendo, separa el rape a una fuente, y los guisantes y las patatas a otra

Para la ajada: dora los dientes de ajo, separa la sartén del fuego antes de echar el pimentón (para que no se queme) y añade un chorrito de vinagre

Sirve en tu plato el rape, las patatas y los guisantes, y vierte la ajada gallega por encima

Propiedades del rape

El rape es un pescado blanco de carne magra, consistente y sin espinas, con un contenido muy bajo en grasa (2%), pero con un gran aporte proteico.

Es un pescado apto para el consumo de cualquier tipo de persona, especialmente para aquellas con dietas hipocalóricas, mujeres embarazadas y niños.

Entre los minerales que contiene destacan los aportes de fósforo y selenio, pues una ración contiene algo más de la mitad diaria recomendada.

Además, es una buena fuente de vitaminas, fundamentalmente la vitamina B12, ya que en una ración contiene la cantidad diaria recomendada tanto para hombres como para mujeres.