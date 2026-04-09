El pueblo de 300 habitantes con un restaurante famoso por su menú del día: "Precio inigualable"

Ahora que llega el buen tiempo, las escapadas de fin de semana apetecen más que nunca. Tras una larga caminata o una ruta por pueblos, no hay nada mejor que recargar energías con una buena comida.

En Galicia, la oferta gastronómica cuenta con opciones para todos los gustos y momentos. En la comarca de Pontevedra, en particular, destaca un establecimiento que ha sabido ganarse su lugar gracias a su buena cocina y precios accesibles para casi todos los bolsillos.

Comida casera, abundante y muy rica

Se trata del bar Asador O Castilla, establecimiento situado en el lugar de Vilarchán, a apenas 15 minutos de la ciudad de Pontevedra. "Ofrecemos una estupenda cocina casera realizada con los mejores productos", garantizan en su página web.

La comida tradicional, "sin frivolidades ni adornos innecesarios", es la protagonista de este establecimiento. Delicias como merluza a la gallega, churrasco de cerdo, rodaballo a la plancha y gambas al ajillo no faltan en la carta.

También elaboran, cómo no, clásicos imprescindibles como zorza, chuletón de ternera, pimientos de Padrón (en temporada), zamburiñas y bacalao a la gallega, todo preparado con mucho mimo, respetando su sabor tradicional.

Más allá de los propios platos a la carta, el bar Asador O Castilla se ha ganado una merecida reputación gracias a su menú del día. "El trato es excelente, la comida abundante y de buena calidad", dice una de las más de 600 reseñas en Google.

La mayoría de comensales coinciden en la excelente relación calidad-precio del menú del día. Este se encuentra disponible de lunes a viernes e incluye: primer y segundo plato, postre o café, pan y bebida.

"Apostamos por una cocina sana, trabajando con productos frescos, de temporada y km 0", señalan desde el bar Asador O Castilla.

Este establecimiento, además de ofrecer platos a la carta y un menú del día para casi todos los bolsillos, prepara también cochinillo por encargo. "Para nosotros, la calidad es lo más importante, y trabajamos exclusivamente con los mejores proveedores".

El bar Asador O Castilla abre todos los días de semana, pero con horarios distintos: lunes solo abre a mediodía (de 11:00 a 16:00 horas), de martes a viernes en horario de comidas y cenas (de 11:00 a 00:00 horas) y los sábados de 08:00 a 00:00 horas.

El domingo el horario es de 12:00 a 16:00 horas.