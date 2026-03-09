Una empresa gallega paga 6.000 euros por diseñar "el mejor sandwich del mundo"

Delikia, operador gallego de servicio de vending, ha dado a conocer los tres sándwiches que se han elegido como "los más buenos del mundo" durante la cuarta edición de su certamen gastronómico nacional.

Este evento busca, según fuentes de la propia compañía, impulsar el talento joven en hostelería, pues las tres propuestas premiadas llegarán a las máquinas de vending que la entidad tiene repartidas por toda España.

La receta ganadora, creada por Greta Pujol, estudiante del CETT de Barcelona, combina pastrami, salsa de cítricos especiada, queso, jamón cocido y mantequilla de pepinillos. Esta propuesta llamó la atención del jurado "por su equilibrio de sabores y su originalidad". La joven obtuvo el primer premio del concurso, dotado con 6.000 euros.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros, fue a parar a manos de Diana Arias, alumna de Master-D en Alicante. Arias elaboró una receta a base de queso brie fundido, jamón cocido trufado, rúcula fresca, tomate seco y un toque de cebolla crujiente.

Santander ocupó el tercer peldaño del podio de la mano de Simón Bonilla, del IES Peñacastillo de Santander, quien se inspiró en los sabores latinoamericanos para crear un sándwich que combina cochinita pibil, queso gouda, cebolla roja, chipotles adobados y mayonesa. Esta opción se llevó 1.000 euros.

La final del concurso se celebró en el espacio gastronómico Kitchen Club de Madrid, donde ocho estudiantes de escuelas de hostelería de diferentes comunidades autónomas tuvieron que elaborar sus propuestas en directo ante un jurado profesional presidido por el chef Pepe Rodríguez, del restaurante El Bohío.

Los tres sándwiches premiados pasarán ahora a formar parte de la oferta gastronómica de Delikia y se comercializarán en su red de más de 15.000 máquinas de vending repartidas por toda España.

Premiados por Delikia. Cedida

Vertiente solidaria

Más allá del reconocimiento gastronómico, el certamen tiene un marcado carácter solidario. El 10% de la recaudación obtenida por la venta de los tres sándwiches ganadores en las más de 15.000 máquinas de vending que Delikia tiene repartidas por toda España se destinará a la ONG Fundación Tierra de hombres, centrada en la protección y el desarrollo de la infancia.

Desde la primera edición celebrada en 2019, Delikia, primer operador de vending a nivel nacional con capital 100% español; ha donado un total de 48.700 euros destinados a proyectos de la Fundación

La empresa dispone de dos obradores propios llamados Saborese, situados en Vigo y en Madrid y una unidad de negocio de servicio de café de especialidad a hogares y oficinas, Root Café.