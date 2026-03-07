Iván Mariñas, chef: "Esta base mágica no lleva harinas, es baja en carbohidratos y alta en proteína"

Comer es uno de los grandes placeres de la vida. Numerosos estudios demuestran que, más allá de ser una necesidad biológica, el hecho de comer estimula la liberación de serotonina y endorfinas, lo que contribuye a mejorar el estado de ánimo.

Cuando una persona está a dieta, lo primero que suele hacer es eliminar platos como pizzas o sándwiches. Aunque darse un capricho de vez en cuando siempre está bien, Iván Mariñas tiene la receta perfecta para disfrutarlos sin sumar demasiadas calorías.

Sin harinas y bajo en hidratos de carbono

En sustitución del pan de molde o de las siempre recurrentes tortillas de trigo, el exconcursante de Masterchef propone una base "mágica" para cuando no tenemos mucho tiempo, pero queremos seguir llevando una alimentación saludable.

Esta versión no lleva harinas, es alta en proteínas y, además, resulta perfecta para aprovechar lo que tengamos en la nevera.

"¿Sabes lo que es esto? Un auténtico espectáculo y con tan solo cuatro ingredientes, así como lo oyes: sin harinas, bajo en carbohidratos, alto en proteínas, fácil, sencillo, rápido y para toda la familia", promete Iván Mariñas en una publicación en redes sociales.

Para esta receta se necesitan ingredientes que todos solemos tener en casa, como patata, calabacín, huevo y queso rallado.

El exconcursante de Masterchef comienza rallando una patata y medio calabacín, "para acabar apretándolo con las mismas ganas que apretarías a tu crush", quitándole todo el agua.

A continuación, lo pone en un bol, "junto con tu queso favorito, un huevo, sal y pimienta". Integra bien hasta obtener una masa homogénea y le da forma sobre un papel de horno con unas gotas de aceite.

Una vez completado este paso, lo mete en el horno durante 20 minutos a una temperatura de 190ºC.

"Es el momento de picar unos pepinillos y marcarse este tzatziki con yogur griego, un buen chorro de lima y sal", explica Iván Mariñas. Para el relleno, emplea rúcula, tomate y atún natural para "acabar montando esta auténtica brutalidad".

"Será la primera vez que lo vas a hacer, pero te aseguro que no será la última. Os juro que esto está increíble. Y ya sabes: come con sentido, pero disfruta con ganas", agrega.