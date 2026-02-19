Un estudiante gallego competirá en Madrid por "el sándwich más bueno del mundo" Concello de A Guarda

El guardés Juan Collazo participará el próximo 5 de marzo en el certamen "El sándwich más bueno del mundo", un concurso impulsado por Delikia en el que ocho estudiantes competirán para que su propuesta sea seleccionada e incorporada a las máquinas de vending de la compañía.

Collazo cursa el último año de Gastronomía en el Centro Superior de Hostelería de Santiago y viajará a Madrid para presentar su sándwich "Galicia en pan".

Su propuesta parte de una reinterpretación del tradicional lacón con grelos. El estudiante ha elaborado un pesto en el que sustituye la albahaca por grelos e incorpora ingredientes gallegos como lacón, pimentón y queso de tetilla.

Según explicó al alcalde de A Guarda, su objetivo fue "usar productos gallegos y demostrar que se pueden emplear en todos los ámbitos, también en un sándwich de calidad".