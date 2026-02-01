Rosa, cocinera gallega: "Las orejas de Carnaval más ricas se hacen con aceite frito y frío y 1 copa de anís"

0 votos

El Entroido (o Antroido, según la zona) está a la vuelta de la esquina, y eso solo puede significar una cosa: es temporada de orejas de Carnaval. Este delicioso postre, junto con las filloas, es uno de los grandes protagonistas durante esta celebración repleta de color, música y tradiciones.

Elaboradas con ingredientes sencillos, como harina y huevos, las orejas de Carnaval son crujientes y de aspecto irresistible, haciendo las delicias de todos. Son, sin duda, mucho más que un postre: forman parte esencial de la tradición.

Orejas de Carnaval: la receta más fácil y sencilla

Orejas de Carnaval Fuente: Youtube – De Rechupete

"Cada maestrillo, tiene su librillo", dice el refrán, y con las orejas de Carnaval ocurre lo mismo. En muchas casas la receta se transmite de generación en generación, aunque cada una tenga sus propios trucos y cantidades para lograr un resultado delicioso.

Rosa, cocinera gallega, heredó el secreto de utilizar de aceite previamente frito y frío (dato importante) para conseguir una textura más crujiente y sabrosa. Además, también añade una copita de anís y ralladura y zumo de limón para darle un toque extra de sabor.

A continuación, te detallamos la receta completa de esta madre y cocinera gallega, con todos los ingredientes y pasos a seguir:

Ingredientes Orejas de Carnaval 5 huevos

1 tazón de leche

2 tablitas de mantequilla

1 cucharadita de aceite frito y frío

1 copa de anís

1/2 sobre Royal

Rayadura de limón y zumo

Harina

1 tazón de leche

Sal Paso 1 En un bol, batimos los huevos y añadimos la ralladura de limón y el zumo Paso 2 A continuación, agregamos la leche, la mantequilla derretida, el anís, la levadura y el aceite frito y frío Paso 3 Mezclamos hasta conseguir una masa homogénea y añadimos, poco a poco, la harina Paso 4 Ponemos la masa en un superficie de trabajo enharinada y comenzamos a amasar Paso 5 Amasamos y dejamos reposar 10 minutos, y repetimos varias veces Paso 6 En un bol, colocamos la masa y la tapamos con un paño. La dejamos reposar, al menos, una hora Paso 7 Hacemos pequeñas bolas de masa para después estirarlas muy finas con la ayuda de un rodillo Paso 8 Freímos en una sartén a temperatura alta con abundante aceite Paso 9 Retiramos el exceso de aceite con papel de cocina, espolvoreamos con azúcar glass y ¡a disfrutar!

Las orejas de Carnaval son unen estas fechas tan señaladas. Harina, huevo, mantequilla y aceite son sus ingredientes principales, aunque también suelen llevar ralladura de limón, a veces de naranja, y un chorrito de anís.

El nombre de este postre es todo un misterio. Hay quien sostiene que reciben este nombre por su semejanza con esta parte del animal para combatir la ausencia de carne durante la Cuaresma. Otros, en cambio, apuntan simplemente a su parecido con las orejas humanas.

Sea como fuere, lo cierto es que las orejas de Carnaval son un postre delicioso para disfrutar durante esta época del año. Aunque eso sí, con moderación. Otros dulces también emblemáticos del Carnaval gallego son las flores, los frixuelos, los buñuelos y, cómo no, las filloas.