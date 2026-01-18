Tiene 67 habitantes, pero se come de lujo en este pueblo: "Mesas en cuevas y chuletón espectacular"

El interior de Galicia esconde tesoros sorprendentes, desde paisajes únicos como Pena Corneira con sus miradores, hasta playas fluviales y pozas naturales donde refrescarse en verano.

Entre sus principales atractivos también se encuentra una amplia lista de pueblos pequeños pero llenos de encanto. Un ejemplo perfecto es Santa Marina de Seadur, una aldea de apenas 67 habitantes de Larouco (Ourense).

"Mesas en cuevas y chuletón espectacular"

Para los amantes de la naturaleza, Seadur es un destino ideal en invierno (o en cualquier otra época del año). Este pequeño pueblo, de calles estrechas y casas de piedra, es uno de los mejores secretos guardados de la zona.

Sus orígenes se remontan a la época prerromana, como demuestra el Castro de Cabanelas, aunque el lugar es especialmente conocido por sus numerosas cuevas excavadas en la roca, utilizadas antiguamente para la conservación del vino.

Además de almacenar barricas de vino, estas cuevas acogen también establecimientos como restaurantes. A Cova da Xabreira es parada obligatoria para quienes quieran vivir una experiencia diferente y comer de maravilla.

Elogiado por la Guía Repsol por sus vistas, consideradas como una de las mejores de Galicia, este restaurante ha recuperado una cueva tradicional para ofrecer gastronomía de kilómetro 0 y cocina cuidada, a través de recetas clásicas con un toque distintivo.

"Aquí la gastronomía se basa en el producto de kilómetro cero, la cocina honesta y las recetas que hunden sus raíces en la tradición de Valdeorras, siempre con un toque personal", mencionan en su página web.

En este sentido, la carta de A Cova da Xabreira cambia con la temporada para ofrecer productos de la huerta, de proveedores locales o los más adaptados a la época del año. "La estrella es, sin duda, el chuletón a la brasa, pero también encontrarás ensaladas, verduras, otras carnes y bacalao", detallan.

Esta sencilla pero exquisita selección de platos, con producto de primera calidad, se completa con vinos elaborados con uvas de sus propias viñas y una variada carta de platos, en la que la tarta de queso es imprescindible.

La mayoría de clientes coinciden en la belleza natural del sitio, así como la calidad y buen trato del producto. "Todo un descubrimiento, qué sitio tan encantador. Súper original, las mesas en las cuevas. En cuanto a la comida, excelente relación calidad-precio", dice una de las más de 300 reseñas en Google.

Pablo, por su parte, agrega el siguiente comentario: "En A Cova do Xabreira disfrutamos de un chuletón de vaca vieja espectacular, jugoso y lleno de sabor, acompañado de un precio más que razonable".

En definitiva, si estás de visita por la comarca de Valdeorras y buscas un buen lugar para comer, A Cova do Xabreira es un acierto seguro. Abre de jueves a domingo, con horarios que varían según el día.