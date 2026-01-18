Es cero turístico y se come genial en este bonito pueblo medieval de Galicia: "Todo un clásico"

Paisajes, gastronomía, cultura, historia y tradición son algunos de los motivos por los que Galicia es tan popular y atrae cada año a miles de turistas. Cautivados por los encantos de la terriña, muchos deciden incluir en su itinerario varios municipios gallegos. No obstante, siempre hay algunos que pasan desapercibidos por ser menos conocidos, aunque son igualmente dignos de descubrir.

Uno de ellos es Vilasobroso, una parroquia de Mondariz (Pontevedra). A menos de 40 kilómetros de Vigo se encuentra este pequeño enclave de origen medieval, que destaca por albergar uno de los castillos medievales más impresionantes de Galicia: el castillo de Sobroso, una fortaleza del siglo XII situada en lo alto del monte Landín, a unos 334 metros sobre el nivel del mar.

El Castillo de Sobroso, una fortaleza medieval

Castillo de Sobroso, en Mondariz (Pontevedra). Depo

El Castillo de Sobroso se ubica en un enclave magnífico desde el que observar el paisaje de la pequeña parroquia de Vilasobroso. Con menos de 500 habitantes, este enclave guarda uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del sur de Galicia.

La fortaleza que podemos observar actualmente es el resultado de múltiples transformaciones. Al igual que muchas otras construcciones medievales de la región, no se conoce su origen exacto, pero se cree que su existencia parte del siglo XII.

Uno de sus episodios más conocidos está recogido en la Historia compostelana: en el año 1117, la reina Doña Urraca habría sido sitiada en Sobroso por Doña Teresa de Portugal y el conde Pedro Froilaz de Traba, logrando escapar -según la tradición- a través de un pasadizo subterráneo hasta el río Tea.

El castillo fue arrasado durante las Guerras Irmandiñas en 1967 y posteriormente reconstruido en el siglo XV por Pedro Madruga, recuperando durante un tiempo su función defensiva. Sin embargo, a partir del siglo XVII cayó en el abandono hasta quedar en ruinas.

Su recuperación comenzó cuando un vecino de la parroquia, Alejo Carrera, impulsó su restauración, devolviéndole parte de su antiguo esplendor.

Hoy, declarado Monumento Nacional en 1949 y Bien de Interés Cultural, el castillo de Sobroso forma parte de un entorno de gran valor natural y cultural, integrado en el geodestino O Condado-Paradanta, una zona ideal para disfrutar de la historia, la gastronomía y la naturaleza en cualquier época del año.

La gastronomía en Vilasobroso

Restaurante O'Rianxo, en Vilasobroso Google Maps

Uno de los restaurantes más populares de Vilasobroso es O'Rianxo. Si visitas esta parroquia, no puedes marcharte de ella sin visitar este restaurante, un clásico con alma familiar.

Abierto en 1990 por Antonio y Rosa tras su experiencia en la hostelería madrileña, este restaurante lleva décadas conquistando a quienes buscan buena cocina y un trato cercano.

En un entorno privilegiado, muy cerca del castillo de Sobroso y del balneario de Mondariz, O'Rianxo es perfecto para disfrutar de platos de cocina tradicional en un ambiente increíble. Su decoración, con mesas de mármol y sillas de estera, la música suave y la atención cuidada hacen que la experiencia vaya mucho más allá de la comida.

Entre sus especialidades, destacan el bacalao O Rianxo, el rape con almejas y el entrecot de buey.

La mayor parte de sus reseñas, por no decir todas, son positivas. Gloria es una de sus clientas habituales: "Todo un clásico. Clientes asiduos. Buena comida. Servicio eficaz, atento, simpático. Muy buena la carne de caza liebre y jabalí, aunque, como dice el dueño, cada vez se piden menos. El jabalí con castañas, muy rico. Y ración para dos con hambre", indica.

Adrián lo corrobora: "La comida riquísima, y el servicio muy amable y cercano. De los mejores restaurantes que recientemente he ido. Buenos precios", mientras que Álvaro se quedó impactado con las almejas: "Manjares. Almejas gordas como pulgares. Bacalao especialidad de la casa, muy sabroso. Caldo gallego, para repetir 7 veces. Buena gente también. ¿Cómo no le voy a poner 5 estrellas?", señaló sin dudarlo.